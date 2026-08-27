Unión Europea sumará 250.000 euros a sus donaciones para ayudar a damnificados por el sismo en Colombia

A poco más de tres semanas del sismo de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, que afectó a 406.113 personas de 193.011 familias, la Unión Europea anunció una partida adicional de 250.000 euros (cerca de 900 millones de pesos colombianos) para ayudar a los damnificados en los departamentos de Caldas, Chocó, Risaralda y Valle del Cauca.

“La financiación”, según un comunicado del bloque económico, “forma parte de la contribución global de la Unión Europea al Fondo de Emergencia para la Respuesta a Desastres (DREF, por sus siglas en inglés) de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR)”.

Y “le permitirá a la Cruz Roja Colombiana brindar asistencia de emergencia, incluyendo alimentos, artículos de higiene y otros enseres. Además, se planea ofrecer transferencias de efectivo para costear alojamientos temporales y otras necesidades inmediatas”.

250.000 euros se suman a los dos millones anunciados tras la tragedia:

Tan pronto como la magnitud del sismo y sus consecuencias devastadoras para miles de familias colombianas fueron replicadas por la prensa internacional, la Unión Europea anunció que donaría dos millones de euros o 7.200 millones de pesos colombianos para atender a la población local.

“La UE está apoyando a Colombia en todo lo posible. Estamos poniendo a disposición 2 millones de euros para apoyar a las comunidades en las zonas más afectadas”, comentó el bloque a través de su cuenta en la red social X.

Además, puso a disposición de las autoridades “el servicio de cartografía satelital Copernicus para facilitar una primera evaluación de daños” y posteriormente “orientar las labores de rescate sobre el terreno” con los equipos de UNITAR-UNOSAT.

La UE destinó recursos para otras necesidades humanitarias en el país:

A inicios de 2026, la Unión Europea destinó 17 millones de euros o 61.000 millones de pesos para atender otras necesidades humanitarias en el país.

Según el bloque, de ese dinero, 100.000 euros “(cerca de 360 millones de pesos colombianos) fueron redistribuidos por la Cruz Roja Alemana para asistir a los afectados del terremoto”.