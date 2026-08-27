CANAL RCN
Colombia Video

Así cambió la vida de los hermanos Deminson y Danilson Moreno tras el terremoto en Chocó

Ambos tienen una condición médica que afecta su movilidad, pero en Bogotá recibieron una ayuda que les dará un mejor estilo de vida.

Noticias RCN

agosto 27 de 2026
01:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Deminson y Danilson Moreno Mina enfrentaron uno de los momentos más críticos de sus vidas cuando el terremoto del 10 de agosto de 2026 devastó su hogar en el departamento del Chocó.

Enfrentamientos entre grupos armados provocan desplazamientos y confinamientos en el Chocó
RELACIONADO

Enfrentamientos entre grupos armados provocan desplazamientos y confinamientos en el Chocó

Los hermanos, quienes padecen osteogénesis imperfecta (condición también llamada enfermedad de huesos de cristal), tuvieron que arrastrarse para salir de su casa destruida debido a su condición de movilidad reducida.

¿Qué condición tienen diagnosticada?

La osteogénesis imperfecta es una condición genética que provoca fragilidad extrema en los huesos, limitando significativamente la capacidad de desplazamiento.

Sin embargo, tras la tragedia llegó una transformación significativa para los hermanos. La Fundación CIREG trasladó a Deminson y Daninson hasta Bogotá, donde recibieron sillas de ruedas eléctricas diseñadas específicamente para sus necesidades.

“Tienen una enfermedad que se llama huesos de cristal. Por lo tanto, formulamos unas sillas con motor para que ellos pudieran desplazarse en la comunidad”, explicaron representantes de la organización.

Les dieron sillas eléctricas

Las sillas eléctricas personalizadas representan un cambio radical en la calidad de vida de los hermanos y también un alivio para su madre. “Gracias a ellos, mis hijos tienen las sillas de ruedas eléctricas y van a mejorar la calidad de vida”, manifestó Emilse Moreno Mina.

¿Quiénes son Los Bárbaros? los voluntarios del Chocó que descargan un camión en veinte minutos
RELACIONADO

¿Quiénes son Los Bárbaros? los voluntarios del Chocó que descargan un camión en veinte minutos

La ayuda de la fundación no se limita únicamente a las sillas de ruedas, dado que también ha proporcionado materiales de construcción para reconstruir la vivienda familiar que colapsó durante el sismo.

A pesar de las adversidades, los hermanos mantienen una actitud positiva ante la vida. Con sus nuevas sillas motorizadas y la promesa de un hogar reconstruido, se preparan para regresar desde Bogotá a Chocó e iniciar una nueva etapa.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Guaviare

Bombardeo en Guaviare contra las disidencias de alias Calarcá deja, hasta ahora, once muertos

Unión Europea

Unión Europea sumará 250.000 euros a sus donaciones para ayudar a damnificados por el sismo en Colombia

Asesinatos en Bogotá

¿Quiénes son los señalados de estar detrás del asesinato del policía en Ciudad Bolívar, Bogotá?

Otras Noticias

Educación

Gobierno de De la Espriella cambiaría jornada escolar en colegios públicos con nueva regla

El cambio está planteado en un proyecto de decreto que actualmente está en fase de comentarios.

Tecnología

Nokia lanza celular que tendría batería hasta por 40 días: estas serían sus funciones

Este móvil promete hasta 40 días de batería en modo de espera y puede suministrar energía a otros dispositivos.

Champions League

Champions League 2026/27: los rivales de Bayern Múnich y Luis Díaz tras el sorteo

Contraloría General de la República

Contraloría pone la lupa sobre la Nueva EPS y $11 billones de la salud que estarían embolatados

Argentina

Tragedia: hincha murió en el Más Monumental tras el partido entre River e Independiente Santa Fe