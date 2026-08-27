Así cambió la vida de los hermanos Deminson y Danilson Moreno tras el terremoto en Chocó

Deminson y Danilson Moreno Mina enfrentaron uno de los momentos más críticos de sus vidas cuando el terremoto del 10 de agosto de 2026 devastó su hogar en el departamento del Chocó.

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Los hermanos, quienes padecen osteogénesis imperfecta (condición también llamada enfermedad de huesos de cristal), tuvieron que arrastrarse para salir de su casa destruida debido a su condición de movilidad reducida.

¿Qué condición tienen diagnosticada?

La osteogénesis imperfecta es una condición genética que provoca fragilidad extrema en los huesos, limitando significativamente la capacidad de desplazamiento.

Sin embargo, tras la tragedia llegó una transformación significativa para los hermanos. La Fundación CIREG trasladó a Deminson y Daninson hasta Bogotá, donde recibieron sillas de ruedas eléctricas diseñadas específicamente para sus necesidades.

“Tienen una enfermedad que se llama huesos de cristal. Por lo tanto, formulamos unas sillas con motor para que ellos pudieran desplazarse en la comunidad”, explicaron representantes de la organización.

Les dieron sillas eléctricas

Las sillas eléctricas personalizadas representan un cambio radical en la calidad de vida de los hermanos y también un alivio para su madre. “Gracias a ellos, mis hijos tienen las sillas de ruedas eléctricas y van a mejorar la calidad de vida”, manifestó Emilse Moreno Mina.

La ayuda de la fundación no se limita únicamente a las sillas de ruedas, dado que también ha proporcionado materiales de construcción para reconstruir la vivienda familiar que colapsó durante el sismo.

A pesar de las adversidades, los hermanos mantienen una actitud positiva ante la vida. Con sus nuevas sillas motorizadas y la promesa de un hogar reconstruido, se preparan para regresar desde Bogotá a Chocó e iniciar una nueva etapa.