Subastarían en una millonada la camiseta que usó Michael Jordan en las finales del 98

Para muchos, Michael Jordan ha sido el jugador de baloncesto más grande en la historia de la NBA. Sin duda, dominó la década de los 90, marcando un antes y un después en este deporte.

El nacido en Carolina del Norte fue drafteado por Chicago Bulls en junio de 1984 y desde su juventud demostró ser un jugador diferente al resto. Consiguió su primer ‘three peat entre 1991 y 1993, superando a Los Angeles Lakers, Portland Trail Blazers y Phoenix Suns.

Así fue la carrera de Jordan

Tras el fallecimiento de su padre, Jordan se retiró del baloncesto y entró a las ligas menores del béisbol. Sin embargo, en el verano de 1995 llegó el ansiado ‘I’m back’, con el que anunció su regreso a la NBA.

Los Bulls volvieron a conseguir otro triplete entre 1996 y 1998 con él como la máxima figura. Después de una serie de conflictos con la dirigencia por la continuidad del entrenador Phil Jackson, el talentoso jugador le puso el segundo punto a su carrera.

Jordan consiguió entonces ganar en seis finales y no haber perdido en esta instancia. Además, fue cinco veces MVP del certamen, seis veces MVP de las finales, estuvo 10 veces en el All-NBA, entre otros reconocimientos sin mencionar los récords individuales.

¿Quién tiene la camiseta?

Su carrera empresarial despegó después de su último paso por la NBA, en la temporada 2002-03, cuando vistió los colores de Washington Wizards.

Forbes menciona que el patrimonio de Jordan es de 4.300 millones de dólares gracias a sus negocios, tales como ser socio de Nike, Hanes y Gatorade; así como llevar una marca con su apellido.

Más de 20 años después de su tercer retiro, su legado sigue siendo mediático. Muestra de ello, por ejemplo, es que la camiseta que utilizó en el tercer partido de las finales de 1998 podría ser subastada en 100 millones de dólares.

Esta prenda está en poder del inversor y actor Rob Gough, según informó The New York Post.