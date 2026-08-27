Contraloría pone la lupa sobre la Nueva EPS y $11 billones de la salud que estarían embolatados

La Contraloría General de la República reveló hallazgos preocupantes en el sector salud. Según el contralor delegado en Salud, Julián Niño, se identificaron irregularidades fiscales que superan los once billones de pesos durante el período administrativo de Gustavo Petro.

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"Se ejecutaron 307 actuaciones de vigilancia fiscal. De esas actuaciones se generaron 772 hallazgos con incidencia fiscal que superan los $11 billones", declaró Niño. El funcionario también advirtió sobre el deterioro de las EPS intervenidas y señaló que "han profundizado y agudizado sus indicadores financieros, afectando de forma directa la garantía del derecho a la salud".

Durante una inspección con policía judicial realizada en la Nueva EPS, la entidad de control encontró una represa de $13 millones en facturas y anticipos no legalizados por más de $10 billones. Según el informe, la EPS más grande del país no entregó la totalidad de sus estados financieros correspondientes a 2023, 2024 ni 2025.

"Pudimos identificar que la EPS más grande del país tiene unos problemas operativos y administrativos que están limitando el acceso al servicio de salud de los afiliados", señaló el contralor delegado, quien enfatizó que mientras existen estas irregularidades fiscales, miles de pacientes continúan esperando medicamentos, citas médicas y tratamientos prioritarios.

Los criminales que se van extraditados

El presidente Abelardo de la Espriella firmó las primeras extradiciones de cabecillas criminales que permanecían cobijados bajo la paz total del anterior gobierno. Entre los que serán trasladados se encuentran alias Mocho Olmedo, jefe del Frente 33 de las disidencias de las Farc, y alias Araña, identificado como uno de los más peligrosos líderes del Comando Frontera.

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Según información oficial del Ministerio de Justicia, actualmente están listas 26 extradiciones hacia siete países diferentes. Estados Unidos encabeza la lista con siete casos, seguido por Ecuador con cuatro, El Salvador con tres, y Venezuela, Brasil y España con dos casos cada uno.

Los primeros en ser trasladados a territorio estadounidense serían precisamente alias Araña y alias Mocho Olmedo.

Cabe recordar que estos criminales habían sido acogidos durante el proceso de paz total impulsado por el gobierno de Gustavo Petro, pero la nueva administración decidió revocar los beneficios judiciales con los que contaban estos cabecillas y autorizar su entrega a las autoridades extranjeras, donde enfrentan cargos por diversos delitos.