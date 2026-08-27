Un glaciar: la explicación de expertos sobre el desastre que deja 400 muertos y 1.400 desaparecidos en Nepal y China

El desprendimiento de un colosal bloque de hielo a 5.200 metros de altura en las montañas nepalíes, cerca de la frontera con el Tíbet chino, sería responsable de la catástrofe que deja al menos 392 muertos y 1.468 personas desaparecidas.

El fragmento del glaciar, según expertos, cayó directo a un río y provocó una arrolladora avalancha de escombros, agua y lodo que arrasó poblados enteros, destruyó puentes y dejó atrapadas a cientos de familias a su paso.

El trozo de hielo arraso todo a su paso:

De acuerdo con Simon Cox, científico principal del instituto neozelandés GNS Science, el trozo de hielo descendió violentamente hacia el valle convirtiéndose en un flujo masivo de detritos.

"Arrastró rocas, sedimentos, árboles y todo lo que se interponía en su camino, y lo lanzó a toda velocidad por el cañón", explicó en declaraciones entregadas a la agencia de noticias francesa AFP.

Cámaras de seguridad en la zona fronteriza captaron el instante en que el muro de lodo sepultó un puesto de control mientras la gente corría para salvar sus vidas, antes de que la masa continuara su trayecto arrasador río abajo.

Autoridades atienden la emergencia con la ayuda de imágenes satelitales:

Su magnitud fue tal que generó una señal equivalente a un evento sísmico de magnitud 5,2 a las 8:37 de la mañana. Aunque en un principio se pensó que se trataba de un movimiento telúrico, el Servicio Geológico de Estados Unidos aclaró tras analizar los registros que no fue ningún terremoto, sino la sacudida provocada por el impacto y el movimiento de los escombros.

Hacia las 9:00 de la mañana las autoridades de Nepal recibieron los primeros avisos del desastre y comenzaron a alertar a las comunidades asentadas a lo largo del río Bhote Khoshi; sin embargo, se desconoce el alcance real de esas advertencias y el tiempo de reacción que tuvieron los habitantes.

El volumen exacto de la masa de hielo desprendida se encuentra bajo evaluación, estimándose entre medio millón y decenas de millones de metros cúbicos. Dado que la zona afectada permanece prácticamente inaccesible, la glacióloga Lauren Vargo, de la Universidad Victoria de Wellington, indicó que los expertos analizan datos de campo e imágenes satelitales tomadas antes y después del evento para precisar la escala de la tragedia, mientras los equipos de rescate mantienen la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros.