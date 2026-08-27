Bombardeo en Guaviare contra las disidencias de alias Calarcá deja, hasta ahora, once muertos

Un duro golpe contra las disidencias de alias Calarcá se asestó en la madrugada del jueves 27 de agosto, cuando la Fuerza Pública bombardeó, como parte de la operación ‘Amón’, un campamento de esta estructura criminal en zona rural de El Retorno, Guaviare.

Su objetivo no era otro que neutralizar las acciones terroristas que el grupo realizaba en el suroriente del país, al mando de alias Giovanni Bonito y Urías Perdomo, quienes presuntamente se encontraban en la zona.

Según información preliminar de las autoridades, once personas murieron, otras dos fueron capturadas y otras cuatro resultaron heridas. Estas últimas lograron darse a la fuga.

RELACIONADO Principal cabecilla del Tren de Aragua en Perú fue capturado en Bogotá

Otros detalles de la operación ‘Amón’:

La operación ‘Amón’ en contra de los hombres de confianza de alias Calarcá fue coordinada por el Comando de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares.

En medio de la ofensiva que se ha extendido a lo largo del día, fueron utilizados cinco Kfir y seis Super Tucanos para realizar numerosos bombardeos.

El segundo bombardeo ordenado durante el Gobierno de De la Espriella contra estructuras criminales:

El del jueves 27 de agosto en El Retorno, Guaviare, es el segundo bombardeo ordenado durante el Gobierno de Abelardo de la Espriella, que inició hace veinte días.

El primero fue contra integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre la noche del lunes 10 y madrugada del martes 11 de agosto, en la región del Catatumbo; específicamente, en jurisdicción de los municipios de Tibú y San Calixto. Entonces, dos búnkeres y cinco áreas campamentarias fueron destruidas.

Pero la lucha no termina. Según el mandatario, “la operación (Amón) continúa y nuestras tropas avanzan en la consolidación de la zona. Colombia debe saber que estamos pasando a la ofensiva. Los grandes cabecillas y sus estructuras criminales no tendrán escondite ni santuario en ninguna parte del territorio nacional”.