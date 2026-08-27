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Fuerte temblor se sintió en Colombia hoy 27 de agosto de 2026: atento al epicentro y la magnitud

El Servicio Geológico Colombiano informó que la profundidad del movimiento telúrico fue de 43 kilómetros.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Nicolás Forero

agosto 27 de 2026
10:52 a. m.
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Este jueves 27 de agosto de 2026, a las 10:25 de la mañana, se confirmó un temblor de magnitud 4.4 en Chocó.

¿Dónde fue exactamente el epicentro? ¿Cuáles fueron los municipios más cercanos? Descubra los detalles completos a continuación.

Así fue el temblor de magnitud 4.4 que se sintió en Colombia hoy 27 de agosto de 2026

  • 10:25 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 4.4.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Sipí (Chocó), a 49 de Nóvita (Chocó) y a 56 de El Dovio (Valle del Cauca).

Intensidad instrumental: IV (leve).

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¿Qué otros temblores se han reportado en Colombia hoy 27 de agosto de 2026?

  • 1:04 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 75 kilómetros de El Litoral del San Juan (Chocó), a 96 de Bajo Baudó (Chocó) y a 126 de Buenaventura (Valle del Cauca).

  • 1:33 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 44 kilómetros.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Sipí (Chocó), a 51 de El Dovio (Valle del Cauca) y a 52 de Trujillo (Valle del Cauca).

2:05 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 29 kilómetros de Sipí (Chocó), a 48 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 54 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 4:09 a.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 92 kilómetros.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Sipí (Chocó), a 33 de Nóvita (Chocó) y a 34 de El Cairo (Valle del Cauca).

  • 4:32 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 9 de Villanueva (Santander).

  • 7:35 a.m.

Epicentro: San Vicente de Chucurí, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 117 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de San Vicente de Chucurí (Santander), a 14 de Betulia (Santander) y a 17 de Zapatoca (Santander).

  • 7:46 a.m.

Epicentro: Simacota, Santander.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: 107 kilómetros.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Santa Helena del Opón (Santander), a 27 de El Carmen de Chucurí (Santander) y a 34 de Contratación (Santander).

  • 8:07 a.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 40 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Sipí (Chocó), a 42 de Nóvita (Chocó) y a 48 de El Dovio (Valle del Cauca).

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  • 10:41 a.m.

Epicentro: Medio San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 42 kilómetros.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Sipí (Chocó), a 48 de El Dovio (Valle del Cauca) y a 50 de Trujillo (Valle del Cauca).

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