Video revela el último rastro de una menor de 6 años desaparecida en Antioquia: tiene autismo y epilepsia

Una búsqueda mantiene en alerta a los habitantes de Buriticá, Antioquia, luego de la desaparición de Michelle Dayana Henao Chavarría, una niña de apenas seis años cuyo paradero se desconoce desde el pasado lunes 24 de agosto.

La menor fue vista por última vez alrededor de las 10:00 de la mañana, cuando se encontraba jugando en el vivero familiar ubicado en el barrio Cristo Rey.

Desde entonces, familiares, autoridades y organismos de socorro han desplegado un amplio operativo para tratar de encontrarla. Sin embargo, hasta el momento no se ha obtenido ningún rastro.

Además, todo se complica por su condición de salud; Michelle tiene autismo, no habla y padece epilepsia. Según su familia, presenta episodios de esta enfermedad aproximadamente cada 20 días.

¿Cómo desapareció la niña de 6 años en Buriticá, Antioquia?

De acuerdo con el relato entregado por su madre, Michelle se encontraba en la vivienda familiar cuando un joven que la tenía bajo su cuidado le iba a llevar una aguapanela, este fue por la bebida, pero al regresar se encontró con que la niña no estaba.

La familia explicó que Michelle acostumbraba visitar las viviendas de algunos vecinos. Entraba a sus casas, permanecía allí durante varias horas y posteriormente regresaba con sus familiares.

Precisamente por esa costumbre, inicialmente pudo existir la esperanza de que estuviera en alguna vivienda cercana. Sin embargo, con el paso de las horas la niña no apareció y se activaron las alertas por su desaparición.

Uno de los últimos registros conocidos de Michelle corresponde a un video en el que aparece jugando en el vivero familiar, minutos antes de que se perdiera su rastro.

¿Qué han hecho las autoridades para hallar a la menor desaparecida en Antioquia?

Las labores se desarrollan principalmente en el Alto del Chocho, una zona cercana a la vivienda de la menor y que presenta condiciones complejas para los equipos de búsqueda.

En el operativo participan diferentes organismos y entidades, entre ellos el Ejército, la Alcaldía de Buriticá, cuerpos de bomberos de Buriticá y Sabaneta y equipos especializados de búsqueda.

También fueron desplegados diez drones y cinco perros entrenados para este tipo de operaciones, pero a pesar del despliegue de recursos humanos y tecnológicos, hasta el momento no se ha encontrado una pista que permita determinar hacia dónde pudo haberse dirigido Michelle.

¿Qué dice la mamá de Michelle?

Mientras continúan las labores en el municipio, la madre de la niña pidió que no se detenga la búsqueda y agradeció el apoyo que han recibido de diferentes personas.

Me siento muy agradecida con todos los que me han ayudado y les quiero pedir que me sigan ayudando a buscarla y para que la encontremos.

La familia permanece a la espera de cualquier información que pueda conducir hasta la menor.

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Familia de la menor desparecida ha recibido llamadas extorsivas con información falsa

En medio de la angustia, la familia también ha tenido que recibir llamadas extorsivas en las que les han exigido dinero a cambio de supuesta información sobre el paradero de la niña.

La personera de Buriticá confirmó que los familiares incluso llegaron a entregar una suma de dinero después de recibir información que terminó siendo falsa.

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Por lo mismo, las autoridades hicieron un llamado a cualquier persona que pueda tener información real sobre el paradero de la menor para que la entregue directamente a los organismos correspondientes.

La recomendación es no difundir rumores ni entregar dinero a desconocidos que aseguren tener información sobre Michelle.