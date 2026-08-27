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Nokia lanza celular que tendría batería hasta por 40 días: estas serían sus funciones

Este móvil promete hasta 40 días de batería en modo de espera y puede suministrar energía a otros dispositivos.

Foto: HDM Global

Noticias RCN

agosto 27 de 2026
12:52 p. m.
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En un mercado dominado por la carrera tecnológica de los smartphones, las pantallas plegables y los procesadores hiperpotentes, la fabricante HMD Global ha decidido dar un giro estratégico hacia la máxima utilidad y nostalgia.

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La compañía presentó oficialmente el Nokia 300 Charge, un teléfono básico (feature phone) que renuncia por completo a la navegación pesada de internet para centrarse en un pilar histórico de la marca: la durabilidad extrema y la autonomía.

Una batería descomunal para la categoría

El mayor atractivo del dispositivo reside en su batería extraíble de 3.700 mAh, la de mayor capacidad instalada hasta la fecha en un teléfono sencillo firmado por Nokia. Debido al bajísimo consumo del sistema operativo S30+ y su modesto procesador Unisoc SC6531E, el dispositivo promete hasta 40 días de autonomía en modo de espera y más de 37 horas consecutivas de conversación.

Sin embargo, el factor diferenciador es que el equipo no solo administra energía para sí mismo: cuenta con un sistema de carga inversa de 10W mediante puerto USB-C. Esto le permite funcionar literalmente como una batería portátil (power bank) para recargar otros teléfonos inteligentes, auriculares inalámbricos o pequeños accesorios.

Para facilitar esta función, HMD integró un botón físico dedicado denominado Out en el lateral del chasis, evitando así que los usuarios tengan que navegar por menús complejos para transferir energía.

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El Nokia 300 Charge retoma varios aspectos que consagraron a leyendas de la telefonía como el Nokia 1100. Pesa únicamente 138 gramos, cuenta con un teclado físico clásico y añade un agarre rugoso en la parte posterior para mayor resistencia a caídas y uso en condiciones de trabajo pesado.

Entre sus características complementarias destacan:

  • Pantalla: Panel LCD de 2,4 pulgadas con resolución QVGA (320 x 240 píxeles).
  • Iluminación: Linterna LED de alta potencia integrada en la parte superior, la cual es hasta cuatro veces más brillante que las vistas en modelos anteriores de la línea.
  • Multimedia y almacenamiento: Conector para auriculares de 3.5 mm, radio FM sin necesidad de antena externa y ranura para tarjeta microSD de hasta 32 GB.
  • Conectividad: Funciona sobre redes 2G (GSM 900/1800 MHz) con soporte para Doble SIM.

Concebido como el "teléfono secundario definitivo", un equipo para emergencias o un dispositivo ideal para actividades al aire libre (digital detox), el Nokia 300 Charge debutó inicialmente en mercados asiáticos como Filipinas a un precio cercano a los 38 dólares estadounidenses.

Se comercializa en tonos verde, arena (sandstone) y negro. Aunque HMD Global ya lo ha listado en su portal internacional, la disponibilidad oficial para América Latina y Europa dependerá de la permanencia de la red 2G en cada territorio.

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