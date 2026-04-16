¿Va a seguir lloviendo en Colombia? Ideam reveló pronóstico para Bogotá y otras regiones

Las lluvias intensas en Bogotá y otras regiones de Colombia continúan generando preocupación tras recientes emergencias asociadas a precipitaciones persistentes.

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De acuerdo con el más reciente pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), las condiciones climáticas seguirán marcadas por alta nubosidad y lluvias, especialmente durante las tardes y noches.

En ciudades como Medellín, los aguaceros de los últimos días ya han provocado afectaciones, como el daño registrado en la avenida El Poblado, atribuido al aumento del caudal de la quebrada La Presidenta. En Bogotá, el panorama no es distinto: se han reportado múltiples emergencias por lluvias intensas que han impactado la movilidad y algunos sectores residenciales.

Pronóstico de lluvias en Bogotá: lo que se espera en los próximos días

Según explicó el meteorólogo Rodney Poveda, del Ideam, actualmente hay un ingreso significativo de humedad desde el occidente y el centro del país, lo que está generando condiciones propicias para lluvias constantes en la capital. Los modelos climáticos indican que las precipitaciones continuarán, principalmente en horas de la tarde y la noche.

Las zonas más afectadas en Bogotá serían el norte y el oriente de la ciudad, donde se prevén lluvias más intensas, aunque no se descartan precipitaciones generalizadas debido a la alta nubosidad.

Como señal de alivio, se proyecta una disminución de las lluvias hacia el fin de semana, especialmente entre sábado y domingo, cuando se espera una reducción importante en la intensidad de las precipitaciones.

Lluvias en Colombia: regiones más afectadas y tendencia climática

A nivel nacional, el panorama climático muestra un comportamiento heterogéneo. Mientras que la región Caribe ha mantenido condiciones secas, otras regiones presentan lluvias significativas.

El Ideam señala que las precipitaciones más relevantes se concentran en las regiones Pacífica, Andina, Amazónica y Orinoquía. Durante jueves y viernes, estas zonas continuarán registrando lluvias importantes. Para el fin de semana, aunque se prevé una leve disminución de la nubosidad, persistirán lluvias puntuales en distintos sectores del país.