Millonaria inversión para evitar afectaciones en el río Bogotá y varios municipios

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) dio a conocer que se dispondrán 30.000 millones de pesos para evitar afectaciones en el río Bogotá.

En los últimos días, se han presentado fuertes lluvias en Bogotá. Las cuales, por ejemplo, han dejado serias complicaciones en la movilidad por los lados del norte.

Fuertes lluvias en Bogotá y alrededores

Las estimaciones del IDIGER apuntan que las precipitaciones han incrementado un 160 %, no solo recientemente; sino desde enero. Algunos sectores, por ejemplo, representaron acumulaciones de un 120 % y un 160 % por encima de lo común.

Algunos de los puntos críticos han sido las localidades de Usaquén, Engativá, Fontibón, Kennedy y Bosa. Por eso, la CAR ha seguido de cerca la situación y anunció medidas.

Por medio de un convenio para hacer obras en 11 municipios, quedó autorizada la inversión de los 30 mil millones de pesos. Cabe mencionar que esta iniciativa se venía trabajando desde el año pasado.

¿Cuándo llegará el fenómeno de El Niño?

El propósito es impedir que haya inundaciones, avenidas torrenciales y otros efectos de las lluvias en los municipios que abarca el río: Zipaquirá, Subachoque, Tocancipá, Cota, Zipacón, San Antonio del Tequendama, El Colegio, La Mesa, Anolaima, Anapoima y Viotá.

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Los recursos corresponden, además, a una cofinanciación de la CAR. Para la puesta en marcha hay 16 puntos críticos priorizados y la responsabilidad entonces recaerá sobre la Unidad de Riesgos de Cundinamarca. Sumado a ello, está contemplada la reforestación y protección de coberturas vegetales.

Un dato importante es que las lluvias no durarían mucho, teniendo en cuenta la aproximación a la temporada del fenómeno de El Niño, la cual es notoria por la sequía.

Las proyecciones del Ideam apuntan a que podría durar seis meses y consolidarse en el periodo junio-agosto.