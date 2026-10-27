Veinte líderes colombianos participan en estancia académica sobre gobernanza democrática en tiempos de crisis en Madrid

Un grupo de 20 líderes colombianos participó entre el 19 y 21 de octubre en Madrid en la Estancia Internacional Gobernanza Democrática en Tiempos de Crisis, una iniciativa académica que abordó los desafíos contemporáneos de la democracia y las instituciones estatales desde una perspectiva comparada entre Europa y América Latina.

La actividad fue promovida por el Colegio Colombiano de Abogados Administrativistas, presidido por Carlos Núñez de León, en conjunto con la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, a través de su programa Goberna Colombia. Durante tres días, profesionales de diversas disciplinas dialogaron con destacados referentes del derecho, la diplomacia y el pensamiento español sobre temas fundamentales para el fortalecimiento institucional.

La agenda académica desarrollada en la sede de la Fundación Ortega-Marañón incluyó discusiones sobre los retos de la democracia en contextos de polarización, estrategias de negociación y mediación, gestión de conflictos y experiencias de liderazgo que fortalecen la capacidad de respuesta estatal. También se abordaron la descentralización territorial, la prestación de servicios públicos, la educación ciudadana, las relaciones público-privadas, la digitalización y la innovación en políticas públicas.

Entre los expertos que participaron destacan Jaime Rodríguez-Arana Muñoz, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de A Coruña; Fernando Vallespín, director de Revista de Occidente; Carlos Vidal, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED; Eloy García, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid; y Eduardo Ferrer Mac-Gregor, juez y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

También participaron Benigno Pendás García, presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y Consejero de Estado; Fernando Bandrés, director del Centro de Estudios Gregorio Marañón; Ángeles Espinosa, presidenta de UNICEF España; y Jaime García-Legaz, exsecretario del Estado de Comercio y expresidente de Invest in Spain, quien presentó experiencias de liderazgo en relaciones público-privadas y casos de éxito españoles.

Los participantes realizaron visitas institucionales al Tribunal de Cuentas, el Tribunal Supremo y el Senado de España, donde conocieron la historia, funciones, estructura y desafíos de estas entidades fundamentales del ordenamiento estatal español. En el Senado fueron recibidos por su presidente, Pedro Rollán Ojeda, quien registró el encuentro en sus redes sociales.

"La estancia Internacional en la Fundación Ortega-Marañón nos invita a pensar en el valor del diálogo entre España y Colombia. Compartimos vínculos históricos y culturales, y también preguntas urgentes sobre la democracia, la convivencia y la capacidad de nuestras instituciones para responder a las necesidades de la sociedad", aseguró Carlos Núñez de León, presidente del Colegio Colombiano de Abogados Administrativistas.

Núñez de León agregó: "Vinimos a Madrid con esas realidades presentes. Hoy regresamos con una mirada más amplia y con herramientas para llevar a la práctica en nuestros roles, pero sobre todo para aportar, como digo yo, a esa vieja idea, aún vigente, de ilustrar la República".

Al cierre de la jornada académica se entregaron diplomas a los participantes. Las instituciones organizadoras reiteraron el valor de impulsar iniciativas que fortalezcan el liderazgo, el conocimiento jurídico-administrativo y la cooperación internacional, en favor de instituciones más sólidas, transparentes y capaces de responder a las necesidades ciudadanas contemporáneas.