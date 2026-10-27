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Avianca aterriza en Oriente Medio: confirmó importante alianza internacional

La alianza inició su operación el 25 de octubre de 2026 y se extenderá hasta la misma fecha del 2027.

Avianca aterriza en Oriente Medio: confirmó importante alianza internacional
Foto: Avianca

Noticias RCN

octubre 27 de 2026
09:17 a. m.
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La aerolínea colombiana Avianca sigue sumando millas internacionales después de confirmar una importante alianza estratégica con una de las aerolíneas internacionales más importantes del Medio Oriente y el mundo.

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Desde el 25 de octubre de 2026 y hasta el 25 de octubre de 2027, Avianca operará la ruta Barcelona-Abu Dabi para 'Etihad Airways' en el marco de la alianza entre el Grupo Abra, empresa de transporte aéreo de la que Avianca es miembro, y la aerolínea internacional.

El objetivo, según la aerolínea colombiana, es "fortalecer la conectividad entre América Latina, Medio Oriente y Asia a partir de las redes combinadas entre Etihad y Avianca".

Avianca aterriza en Oriente Medio: así operará la ruta Barcelona-Abu Dabi

Avianca llegará por primera vez a los cielos de Medio Oriente por medio de la ruta Barcelona-Abu Dabi gracias a su alianza con 'Etihad Airways'; el aporte de la aerolínea colombiana a esta nueva operación se centra en el avión, con capacidad para 291 pasajeros, la tripulación y el respectivo mantenimiento.

Esta alianza se conoce bajo el nombre de arrendamiento con tripulación, en donde una de las empresas aporta todo lo correspondiente a la aeronave mientras la otra se encarga de comercializar los tiquetes bajo su propio código.

Avianca señala la importancia de la nueva operación para seguir fortaleciendo los vuelos de largo alcance y la calidad de la tripulación al servicio de uno de sus socios comerciales más importantes.

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Desde Colombia, Avianca ofrece vuelos directos a tres países de Europa como parte de su operación internacional y con esta nueva alianza para llegar a Medio Oriente marcarán un antes y un después para intentar llegar a otros mercados clave a nivel aéreo aunque en principio los vuelos no saldrán desde el país.

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