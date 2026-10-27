Lo capturaron por amenazar a una menor con publicar fotografías a cambio de dinero y encuentros sexuales

Un caso de extorsión sexual encendió la alarma para los padres de familia sobre los riesgos digitales a los que se enfrentan los adolescentes usando las redes sociales. El suceso involucra a un joven de 20 años que fue capturado por las autoridades.

Hombre de 20 años abusó y extorsionó a una menor de edad

El hombre es señalado de utilizar fotografías íntimas de una menor de edad para extorsionarla, agredirla sexualmente y exigirle pagos económicos por varias semanas.

La pesadilla comenzó cuando unas fotografías tomadas durante una sesión entre amigas cayeron en manos del presunto agresor.

Según las investigaciones, el capturado habría utilizado estas imágenes para iniciar un ciclo de manipulación que se extendió por 15 días. Durante este tiempo, la menor fue sometida a intimidaciones constantes.

Según los detalles revelados por las autoridades, el sujeto no se limitó a una única extorsión. Después de obligar a la menor a encontrarse con él y de cometer el abuso sexual, habría elevado sus exigencias.

El presunto delincuente comenzó a pedir pagos económicos cada vez más elevados y, posteriormente, habría intentado forzar a la adolescente a sostener relaciones con otras personas.

Menor víctima de abuso y extorsión intentó quitarse la vida

La presión ejercida sobre la víctima la llevó a atentar contra su vida y esto fue lo que hizo que la familia de la menor se percatara de lo que sucedía.

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El padre de la víctima fue quien descubrió la tragedia que vivía su hija. Tras conocer el testimonio de la menor, la familia acudió inmediatamente a las autoridades para denunciar los hechos.

"El muchacho se contactó con ella y le dijo que tenía unas fotos comprometedoras y que le tenía que le tenía que hacer caso (...) le decía que se matara o que la mataba él".

De inmediato se desplegó un operativo policial para lograr la captura del presunto agresor. El detenido enfrenta ahora cargos por extorsión agravada y acceso carnal violento.

Entretanto, se adelantan las investigaciones pertinentes para determinar si el sujeto actuaba de manera individual o si forma parte de una red más amplia de criminales.