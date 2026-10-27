CANAL RCN
Colombia Video

Niña de 10 años no se quitó la vida, la violaron y asesinaron en su casa en Frontino, Antioquia

La Gobernación de Antioquia ofrece $100 millones por el paradero del feminicida de Jhady Osorio.

Yhonay Díaz

octubre 27 de 2026
08:34 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El hallazgo del cuerpo sin vida de una niña de 10 años en una vivienda rural de Frontino, Antioquia, un caso inicialmente catalogado como suicidio, se transformó en un feminicidio con abuso sexual, tras conocerse el dictamen de Medicina Legal, practicado al cuerpo de la menor.

Escalofriante feminicidio: hombre asesinó a una mujer embarazada y tiró el cuerpo a la basura
RELACIONADO

Escalofriante feminicidio: hombre asesinó a una mujer embarazada y tiró el cuerpo a la basura

El 23 de septiembre, los padres de Jhady Osorio Meza encontraron a la menor sin vida en su residencia ubicada en la vereda Las Cabras del municipio de Frontino, en el occidente antioqueño.

Desde el primer momento, la familia rechazó la hipótesis inicial de suicidio. "Mi hija siempre se destacó por ser una niña buena, de principios, con valores, excelente. Una niña totalmente deseada y muy feliz", dijo Irma Meza, madre de la menor.

Feminicidio en Urabá: joven de 28 años denunció acoso de su expareja antes de ser asesinada
RELACIONADO

Feminicidio en Urabá: joven de 28 años denunció acoso de su expareja antes de ser asesinada

Necropsia reveló que Jhady Osorio fue violada y asesinada

La investigación forense reveló que la niña fue víctima de feminicidio y abuso sexual. Según las autoridades, el presunto agresor modificó deliberadamente la escena del crimen para simular un suicidio y desviar la investigación, logrando desviar la investigación.

Ante la gravedad del caso, la Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de $100 millones para quien suministre información que permita la captura del responsable.

"Fue un caso muy lamentable porque en un principio se había reportado como un suicidio, cuando ya el dictamen de Medicina Legal nos arrojó que había sido un feminicidio con agresiones sexuales de por medio", declaró el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Buscaban a dos niños desaparecidos y hallaron el cadáver de su madre en el patio
RELACIONADO

Buscaban a dos niños desaparecidos y hallaron el cadáver de su madre en el patio

Ofrecen $100 millones de recompensa por el feminicida de Jhady Osorio

Las autoridades departamentales mantienen activa la oferta de recompensa mientras continúan las labores investigativas para dar con el paradero del criminal.

Así que nosotros mantenemos la oferta de recompensa y esperamos que muy claramente esto se pueda esclarecer, que se dé con el paradero del criminal.

La investigación continúa en curso, con las autoridades judiciales trabajando en el análisis de evidencias y testimonios que permitan identificar y capturar al presunto feminicida.

Medicina Legal confirmó que Ana Lucía, menor hallada en una alcantarilla fue víctima de abuso sexual
RELACIONADO

Medicina Legal confirmó que Ana Lucía, menor hallada en una alcantarilla fue víctima de abuso sexual

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Lo capturaron por amenazar a una menor con publicar fotografías a cambio de dinero y encuentros sexuales

Cúcuta

Reportan ataque con explosivos en Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela: hay al menos cuatro policías heridos

Bogotá

Se escondió en un clóset tras robar un local en Bogotá, pero las cámaras lo delataron

Otras Noticias

Alcaldía de Bogotá

Prohíben circulación de motocicletas en Bogotá por Halloween: fecha y hora en que comienza la restricción

Bogotá anunció restricciones para motocicletas durante Halloween 2026. Conozca las fechas, horarios y prohibiciones que regirán desde el 29 de octubre.

Conciertos

Sencia entregó reporte de la gramilla a pocos días de un nuevo concierto en El Campín: esto dijeron

Ryan Castro se presentará en el estadio El Campín el próximo 31 de octubre.

Israel

Israel vota en unas reñidas elecciones legislativas que definirán el futuro político de Netanyahu

Liga BetPlay

Santa Fe ganó al último minuto y puso un pie en cuadrangulares: así quedó la tabla de posiciones

Secretaría de Salud

Bogotá cambiará la atención en urgencias: pacientes de triaje IV y V tendrán otra ruta