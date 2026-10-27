Niña de 10 años no se quitó la vida, la violaron y asesinaron en su casa en Frontino, Antioquia

El hallazgo del cuerpo sin vida de una niña de 10 años en una vivienda rural de Frontino, Antioquia, un caso inicialmente catalogado como suicidio, se transformó en un feminicidio con abuso sexual, tras conocerse el dictamen de Medicina Legal, practicado al cuerpo de la menor.

El 23 de septiembre, los padres de Jhady Osorio Meza encontraron a la menor sin vida en su residencia ubicada en la vereda Las Cabras del municipio de Frontino, en el occidente antioqueño.

Desde el primer momento, la familia rechazó la hipótesis inicial de suicidio. "Mi hija siempre se destacó por ser una niña buena, de principios, con valores, excelente. Una niña totalmente deseada y muy feliz", dijo Irma Meza, madre de la menor.

Necropsia reveló que Jhady Osorio fue violada y asesinada

La investigación forense reveló que la niña fue víctima de feminicidio y abuso sexual. Según las autoridades, el presunto agresor modificó deliberadamente la escena del crimen para simular un suicidio y desviar la investigación, logrando desviar la investigación.

Ante la gravedad del caso, la Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de $100 millones para quien suministre información que permita la captura del responsable.

"Fue un caso muy lamentable porque en un principio se había reportado como un suicidio, cuando ya el dictamen de Medicina Legal nos arrojó que había sido un feminicidio con agresiones sexuales de por medio", declaró el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

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Ofrecen $100 millones de recompensa por el feminicida de Jhady Osorio

Las autoridades departamentales mantienen activa la oferta de recompensa mientras continúan las labores investigativas para dar con el paradero del criminal.

Así que nosotros mantenemos la oferta de recompensa y esperamos que muy claramente esto se pueda esclarecer, que se dé con el paradero del criminal.

La investigación continúa en curso, con las autoridades judiciales trabajando en el análisis de evidencias y testimonios que permitan identificar y capturar al presunto feminicida.