Las versiones sobre denuncia de acoso contra miembros de la delegación colombiana en Egipto

Mucho ha dado de qué hablar la denuncia que recibió la Secretaría de la COP 27, en la que dos miembros de la delegación de Colombia fueron señalados de acoso sexual.

Luego de que el país conoció esta información, la primera entidad en pronunciarse fue la Cancillería, que en un comunicado afirmó que: “el Ministerio de Relaciones Exteriores, actuando en calidad de Punto Focal Nacional ante la Convención, ha procedido a suspender las acreditaciones de estos dos delegados, mientras la Secretaría avanza en la investigación”.

Más tarde, el presidente Gustavo Petro se refirió al tema a través de su cuenta de Twitter, señaló que los implicados no son funcionarios del Gobierno Nacional, pues en redes sociales y medios de comunicación circulaba dicha información. “Esto es una calumnia”, tuiteó el mandatario. “La Presidencia no tiene delegados. Y las personas que fueron acusadas no son de la Presidencia, ni funcionarios públicos”.

La versión de Alfonso Prada sobre las denuncias por acoso en la COP27

La información más reciente llegó por cuenta del ministro del Interior, Alfonso Prada, quien a través de un hilo en Twitter aclaró lo sucedido.

“Nos suministraron el nombre de una persona como parte de los acusados de presunto acoso sexual y verificamos plenamente que esa persona no viajó nunca a la COP27, por lo que pudieron utilizar credenciales de colombianos ilegalmente”. El jefe de cartera agregó que solo cuando la Secretaría de la cumbre reconfirme los nombres, y se verifique la identidad de los señalados, y su nacionalidad, se hará pública la información sobre lo ocurrido, como lo indica la ley.

El Gobierno concluyó que ratificaba su rechazo a conductas que atenten contra la mujer, no solo en Colombia, sino en cualquier parte del mundo.

COP27 en Egipto

La COP27 debatió en Egipto la creación de un fondo específico para que los países en desarrollo puedan hacer frente a los daños y pérdidas que ha ocasionado el cambio climático. Gustavo Petro durante su discurso en la asamblea, aseveró que deben tomarse importantes decisiones en torno a la reducción del consumo de hidrocarburos.

"La política de reforestación no logra suplir lo que debe ser la verdadera política para superar la crisis climática, que no es más que dejar de consumir petróleo y carbón (...) El mundo ha fracasado en este empeño, porque para lograrlo hay que transformar la estructura económica".

