Revelan causa de muerte de la niña Valeria Afanador: esto arrojó informe de Medicina Legal

Horas después del doloroso sepelio de Valeria Afanador, la niña de 10 años con síndrome de Down que desapareció del Colegio Campestre Los Laureles, en Cajicá, Cundinamarca, el pasado 12 de agosto, se conoció el informe de la necropsia practicada al cuerpo de la menor.

Después de 18 días, la pequeña fue hallada sin vida en el río Frío, a escasos 200 metros del colegio donde había sido buscada intensamente por las autoridades desde su extraña desaparición.

Tras encontrarse su cuerpo, las primeras versiones apuntaban a que la niña habría sido puesta en el lugar donde fue encontrada, en vista de que en la zona los equipos de socorro habrían transitado mucha veces durante los operativos de búsqueda; sin embargo, el informe de Medicina Legal determinó cuál habría sido la causa de su lamentable muerte.

Revelan causa de muerte de Valeria Afanador, hallada en el río

El informe de la necropsia practicada al cuerpo de la pequeña Valeria señala que su muerte habría sido provocada, al parecer, por un hecho accidental.

El reporte de los estudios anatomopatológicos indicaría que el deceso de la niña tendría que ver con una muerte accidental por ahogamiento.

Según las evidencias forenses la menor de edad murió por ahogamiento o por sumersión en medio líquido la niña aspiró e ingirió agua y residuos de pantano encontrados en su estómago y vías respiratorias.

Sin embargo, las autoridades avanzan en la investigación de las circunstancias en las que desapareció la menor de su colegio y el hallazgo de su cuerpo 18 días después de una intensa búsqueda en el río Frío y en las zonas contiguas a cuatro kilómetros a la redonda del lugar donde fue vista por última vez.

Valeria Afanador no fue víctima de violencia, revelo Medicina Legal

El informe de la necropsia señala que "los fenómenos cadavéricos presentados en el cuerpo de la niña se aproximan a la fecha de desaparición del 12 de agosto", lo que indica que las circunstancias en las que fue hallado coinciden con "el momento en el cual fue vista con vida por última vez, el día en que es encontrada y el intervalo postmortem".

No se encontraron signos de violencia física en el cuerpo. Las prendas de vestir de la niña no tenían desgarros ni cortes.

El resultado de la autopsia "indica que la menor de edad estuvo en el pantano y en contacto permanente con agua y material biológico en descomposición".

El cambio de descomposición presentados en el cuerpo son cercanos en fechas.

Asimismo, Medicina legal aseguró que tras conocerse el informe preliminar de la muerte de la menor "continuará con estudios adicionales con las muestras de laboratorio tomadas ante el procedimiento al igual que los investigadores de campo".