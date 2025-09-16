CANAL RCN
Colombia Video

Víctimas rompen el silencio y se pronuncian sobre sentencia de la JEP contra los exFarc

Las víctimas cuestionaron la decisión de la JEP, la cual es la primera sentencia contra el antiguo secretariado del extinto grupo armado.

Noticias RCN

septiembre 16 de 2025
01:09 p. m.
La Justicia Especial para la Paz tomó una decisión histórica. Sancionó restaurativamente al antiguo secretariado de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) por secuestros y otros crímenes (incluyendo violencia sexual) en el macrocaso 01.

La sentencia restaurativa es contra Rodrigo Londoño Echeverri, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar. Un punto importante es que podrán seguir participando en política, tal y como han hecho después de que se firmara el Acuerdo de Paz.

Sentencia de ocho años contra siete exmiembros del secretariado

De igual forma, la JEP también plantea restricciones. Los exFarc entonces tendrán límites en materia de movilidad, residencia y trabajo. Además, su aporte a la verdad deberá mantenerse, esto con miras de la restauración para las víctimas.

La sentencia es histórica, debido a que es la primera que se da contra los exmiembros del secretariado. Es de ocho años, el tiempo máximo para esta clase de procedimientos desarrollados por la JEP.

Víctimas cuestionaron la sentencia

Tras la decisión, las víctimas se pronunciaron, quienes no fueron invitadas a la lectura del fallo:

Sebastián Velásquez, representante legal de la Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia (Fevcol):

Dentro del régimen de condicionalidad estaba en los compromisos de verdad y estaba el esclarecimiento de hechos de desaparición forzada asociados a secuestros. Los señores comparecientes, máximos responsables, no han tenido la voluntad de aportar la ubicación.

Sofía Gaviria, presidenta de Fevcol:

Esa jurisdicción no está juzgando proporcional y adecuadamente a estos criminales de lesa humanidad que diseñaron una política sistemática de secuestro, de asesinato, de desaparición, de reclutamiento.

El fallo de hoy demuestra que no solamente no estábamos equivocados al no tener ninguna expectativa con la JEP. Se ha convertido en una lavandería de los criminales de las Farc.

Sergio Alzate, abogado de víctimas:

Más de tres millones de pesos en bienes de las Farc no han sido investigados. Las víctimas esperan justicia de instancias internacionales por los años de secuestro, malos tratos, torturas, abusos sexuales y otros crímenes de guerra a los que por años fueron sometidos.

