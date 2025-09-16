CANAL RCN
Víctimas de secuestro denuncian que la JEP privilegia a los victimarios

Advierten que en el Caso 001 los beneficios recaen en antiguos miembros de las Farc y no en quienes padecieron el cautiverio.

septiembre 16 de 2025
08:49 a. m.
Uno de los compromisos fundamentales del Acuerdo de Paz con las Farc fue que las víctimas estarían en el centro del proceso, con acceso a verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Sin embargo, varios de los directamente afectados en hechos de secuestro aseguran que ese propósito se ha ido desdibujando.

En el marco del Caso 001 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que investiga el secuestro como crimen de guerra y de lesa humanidad, se espera una sentencia contra exintegrantes del antiguo secretariado de las Farc.

Pero la expectativa de quienes padecieron ese flagelo se ha convertido en frustración por lo que consideran un enfoque desequilibrado a favor de los victimarios.

En Noticias RCN, el general en retiro Luis Mendieta, quien fue secuestrado durante más de una década tras la toma de Mitú en 1998, compartió su visión sobre lo que está en juego.

Mendieta, ascendido a general en 2009 mientras permanecía en cautiverio, es una de las voces más representativas entre las víctimas de este delito.

Consultado sobre la sentencia que está por conocerse, dijo:

Lo que esperamos, especialmente las víctimas de este caso 001 del secuestro, es que haya una sentencia condenatoria por parte de la JEP contra los integrantes del secretariado. Pero, infortunadamente, en las diferentes sesiones preparatorias que se hicieron, observamos que únicamente se están teniendo en cuenta en los diferentes proyectos a los victimarios, es decir, integrantes de las Farc.

¿Qué sanciones esperan por parte de la JEP como víctimas?

Para Mendieta, las sanciones que deberían imponerse a los responsables debían orientarse hacia acciones reparadoras de fondo:

Las propias, ¿cuáles eran? La búsqueda de personas desaparecidas, el desminado humanitario, memoria histórica y programas de medio ambiente. Y lo que pudimos notar, las víctimas en esas audiencias, es que todas las instituciones se abrieron en beneficios para los victimarios, es decir, les estaban asignando presupuestos, recursos, y allí los estaban teniendo en cuenta con una cantidad de beneficios que únicamente van a ser para los victimarios.

Lo dicho por él plantea una brecha entre las expectativas de justicia de los afectados y las medidas que discute la justicia transicional.

Ahora, mientras algunas víctimas consideran que el simple reconocimiento de la verdad ya representa una forma de reparación, otras, como Mendieta, advierten que eso no basta frente a la magnitud de un crimen como el secuestro.

