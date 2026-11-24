Un atentado terrorista sacudió la ciudad de Villavicencio en la noche de este 23 de noviembre, dejando 23 personas heridas en diferentes centros hospitalarios y decenas de negocios destruidos.

Nuevo atentado: carro bomba explotó en Villavicencio

Las autoridades se encuentran recogiendo todas las pruebas para identificar a los responsables de este ataque con carro bomba, el más grave registrado en la capital del Meta en los últimos 20 años.

Según las investigaciones preliminares, el principal sospechoso es un hombre identificado como alias Antonio o Antonio Medina, quien habría sido firmante del acuerdo de paz con las Farc, pero que posteriormente fue expulsado por reincidir en actividades delictivas.

Las autoridades investigan su posible vinculación con las disidencias de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco o las disidencias de Calarcá.

Las investigaciones también señalan que alias Antonio Medina pertenecería a las estructuras 39 y 28 de las disidencias, junto con alias Paul.

Estas organizaciones ilegales operan activamente en el departamento del Meta, donde mantienen atemorizadas a las comunidades a través de extorsiones y violentos ataques.

Cabe mencionar que este atentado se suma a una serie de acciones violentas registradas en las últimas semanas en la región.

Ataques anteriores en el departamento del Meta

Hace apenas 10 días se produjo un ataque al peaje de Pipiral, por el cual las autoridades ofrecieron una recompensa de 30 millones de pesos para quien brinde información que permita capturar a los responsables.

El pasado fin de semana, en zona rural de Mapiripán, la fuerza pública realizó un operativo contra integrantes de la estructura 44, bajo el mando de alias Iván Mordisco. La operación resultó con la baja de cinco integrantes de esta organización criminal y la incautación de varias armas.

Por el momento, las autoridades del Meta mantienen el departamento en alerta máxima debido a la presencia de estas disidencias de las Farc, que, según los reportes oficiales, están divididas principalmente entre los grupos de alias Calarcá y alias Iván Mordisco.

Ambas estructuras son señaladas de generar zozobra en gran parte del territorio departamental.