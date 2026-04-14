VIDEO: así se están robando insumos de las obras de la primera línea del Metro de Bogotá

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en las obras del Metro de Bogotá, donde un individuo logró ingresar a un campamento de construcción y sustraer materiales, pese a la presencia de vigilancia en el lugar.

De acuerdo con el reporte, un hombre permaneció durante un tiempo considerable dentro del área destinada al almacenamiento de insumos. Aunque el sitio cuenta con personal de vigilancia, el individuo logró evadir los controles y desplazarse sin ser detectado inicialmente.

Fallas en seguridad de obras del Metro

El hecho ocurrió en un campamento donde se resguardan materiales utilizados en la construcción. Según lo observado, el sujeto logró extraer un objeto metálico cuyo valor no ha sido determinado, pero que finalmente fue retirado del lugar sin intervención inmediata.

La ciudadanía ha manifestado su preocupación por este tipo de hechos, considerando la relevancia del Metro de Bogotá para el futuro de la movilidad de la capital. Se espera que las autoridades y responsables del proyecto adopten medidas adicionales para evitar nuevos incidentes.

Avance de las obras del Metro de Bogotá

Las obras del Metro de Bogotá siguen reportando nuevos resultados. Además de los 12 kilómetros de viaducto de la primera línea y el 75,50% de ejecución, se suma la llegada del noveno tren que hará parte de la megaobra de movilidad.

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"Siendo así, con corte al 7 de abril de 2026, a Bogotá han llegado nueve trenes y el 10 está próximo a llegar. Se tiene previsto que este 2026 ya estén en Bogotá los 30 trenes de la Línea 1", reportó la página de la Alcaldía de Bogotá.