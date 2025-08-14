CANAL RCN
Colombia

Conductor ebrio se llevó por delante a agente de tránsito en Cali: van 55 agresiones de este tipo en el 2025

La alcaldía anunció que miembros de la Fuerza Aérea y el Ejército acompañarán los operativos de movilidad los fines de semana.

Foto: montaje realizado con imágenes de X

Noticias RCN

agosto 14 de 2025
04:12 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En video quedó registrada la agresión contra un agente de Tránsito en Cali, que fue arrastrado varios metros por un conductor en estado de alicoramiento, que fue requerido en un retén instalado en el sur de la ciudad.

Ocurrió sobre la avenida Roosevelt, cuando el infractor fue sorprendido haciendo un giro prohibido en la carrera 42. Fue requerido por dos agentes, pero ignoró su llamado, entonces, un tercer agente intervino, colocándose en frente.

Le dispararon a agente de tránsito en Cali tras detener a una pareja en moto por una infracción
RELACIONADO

Le dispararon a agente de tránsito en Cali tras detener a una pareja en moto por una infracción

Sin detenerse a pensarlo, el conductor puso el vehículo en marcha, llevándose por delante al agente que, como pudo, se sostuvo del capó para no ser arrollado.

Al detenerlo, descubrieron que tenía la licencia suspendida e iba bajo los efectos del alcohol:

Gracias a la intervención ciudadana fue detenido en el barrio El Lidio, en donde, agentes de la Policía tuvieron que intervenir. De acuerdo con el secretario de Movilidad de Cali, Gustavo Orozco:

“(Ahora) Está donde debe estar: tras las rejas. La juez tomó la decisión de enviarlo a la cárcel porque representa un peligro para la comunidad; este hombre tenía su licencia, además, suspendida por diez años por conducir en el grado más alto de alcoholemia y, aun así, insistió en salir a manejar. Ayer cuando un agente lo detuvo para cumplir con su deber, su respuesta fue la violencia”.

VIDEO | Comerciante atacó con baldado de agua sucia a agente de tránsito en Cali: ¿cuál fue la razón?
RELACIONADO

VIDEO | Comerciante atacó con baldado de agua sucia a agente de tránsito en Cali: ¿cuál fue la razón?

Alcaldía de Cali anunció que miembros de las Fuerzas Militares acompañarán los operativos de tránsito en la ciudad:

Tras la agresión que, de acuerdo con la Policía de Tránsito es la número 55 en contra de sus agentes este año, la alcaldía de Cali anunció que miembros de la Fuerza Aérea y el Ejército acompañarán los operativos de movilidad en la ciudad, sobre todo los fines de semana.

Además, el Secretario de Movilidad, Gustavo Orozco insistió en su llamado a “los caleños para que nos ayuden respetando las normas, respeten la autoridad, y contribuyamos todos a que nuestras calles estén más seguras y más ordenadas. (Porque) La autoridad se respeta y la vida se protege”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Policía Nacional

Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía, condenado por tráfico de influencias

Asesinatos en Bogotá

Fue la madre quien halló al joven torturado en un bosque de Bogotá tras ser ignorada por las autoridades

Andi

Empresarios advierten que reformar laboral redujo el personal en comercios un 10%

Otras Noticias

Rigoberto Urán

Rigoberto Urán sufrió un accidente y tendrá que entrar a cirugía: esto se sabe

El icónico ciclista reveló en Instagram la realidad que se encuentra viviendo. ¿Qué fue lo que le pasó?

Pensiones

Mesada de pensión extra en Colombia: salario con el que puede acceder a este ingreso

Conozca las personas que pueden verse beneficiados por este ingreso extra.

Artistas

Expareja de Karina García salió de prisión y reveló fotos del drama que vivió en el centro penitenciario

Artistas

Luto en el mundo de la belleza: esta fue la última publicación de la Miss Universe que murió en un accidente

Animales

Investigación descubre que los gatos pueden generar demencia como los humanos