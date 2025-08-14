Conductor ebrio se llevó por delante a agente de tránsito en Cali: van 55 agresiones de este tipo en el 2025

En video quedó registrada la agresión contra un agente de Tránsito en Cali, que fue arrastrado varios metros por un conductor en estado de alicoramiento, que fue requerido en un retén instalado en el sur de la ciudad.

Ocurrió sobre la avenida Roosevelt, cuando el infractor fue sorprendido haciendo un giro prohibido en la carrera 42. Fue requerido por dos agentes, pero ignoró su llamado, entonces, un tercer agente intervino, colocándose en frente.

Sin detenerse a pensarlo, el conductor puso el vehículo en marcha, llevándose por delante al agente que, como pudo, se sostuvo del capó para no ser arrollado.

Al detenerlo, descubrieron que tenía la licencia suspendida e iba bajo los efectos del alcohol:

Gracias a la intervención ciudadana fue detenido en el barrio El Lidio, en donde, agentes de la Policía tuvieron que intervenir. De acuerdo con el secretario de Movilidad de Cali, Gustavo Orozco:

“(Ahora) Está donde debe estar: tras las rejas. La juez tomó la decisión de enviarlo a la cárcel porque representa un peligro para la comunidad; este hombre tenía su licencia, además, suspendida por diez años por conducir en el grado más alto de alcoholemia y, aun así, insistió en salir a manejar. Ayer cuando un agente lo detuvo para cumplir con su deber, su respuesta fue la violencia”.

Alcaldía de Cali anunció que miembros de las Fuerzas Militares acompañarán los operativos de tránsito en la ciudad:

Tras la agresión que, de acuerdo con la Policía de Tránsito es la número 55 en contra de sus agentes este año, la alcaldía de Cali anunció que miembros de la Fuerza Aérea y el Ejército acompañarán los operativos de movilidad en la ciudad, sobre todo los fines de semana.

Además, el Secretario de Movilidad, Gustavo Orozco insistió en su llamado a “los caleños para que nos ayuden respetando las normas, respeten la autoridad, y contribuyamos todos a que nuestras calles estén más seguras y más ordenadas. (Porque) La autoridad se respeta y la vida se protege”.