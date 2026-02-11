Falleció importante figura de la televisión: tenía 52 años

La industria televisiva de Estados Unidos se encuentra de luto debido a que murió un importante productor.

Matthew Wright, que tenía 52 años y se encontraba en Los Ángeles por cuestiones laborales, falleció de manera inesperada el pasado 30 de octubre de 2026.

La noticia fue confirmada a través de una campaña que se está realizando en GoFundMe con la finalidad de recaudar los fondos suficientes para que su cuerpo pueda llegar a Nueva York, Estados Unidos, y sus familiares puedan darle el último adiós.

Así se confirmó la muerte de Matthew Wright, el reconocido productor de televisión de Estados Unidos

En el post de GoFundMe se precisó que los seres queridos de Matthew Wright no cuentan en estos momentos con el dinero suficiente para realizar las exequias del productor y que necesitan una ayuda.

"En una tragedia inconcebible, Matt Wright falleció el 30 de octubre mientras trabajaba a distancia en Los Ángeles. Su esposo, padre, hermana y sobrina se encuentran en Nueva York, deseando reunirse con él para darle una despedida digna", se precisó.

"Los gastos inesperados para traer a Matt de vuelta a casa, el funeral y el homenaje, son imposibles de afrontar para la familia. Dona lo que puedas y comparte esto con cualquiera que haya estado cerca de su gran corazón", se añadió.

¿En qué producciones trabajó Matt Wright, el importante productor de televisión de Estados Unidos?

Matt Wright fue principalmente reconocido por ser el productor de 'The Ellen DeGeneres Show', el programa en el que se entrevistaban a las celebridades.

Wright comenzó a trabajar en ese proyecto en 2006 y permaneció hasta el 2022, año en el que finalizó.

Además, aparte de sus funciones como productor, apareció en vivo en algunos 'sketches' que se realizaban.