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En videos: así se vivió el sismo de magnitud 5,6 en la madrugada de este martes en Colombia

Las autoridades han informado que no se reportan graves daños estructurales, aunque la comunidad tomó la decisión de evacuar por precaución.

Noticias RCN

noviembre 03 de 2026
06:10 a. m.
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Los colombianos se sorprendieron en la madrugada de este martes 3 de noviembre con un fuerte sismo de magnitud de 5,6 el cual tuvo como epicentro el municipio de Chaparral, Tolima. En redes sociales, usuarios reportaron haber sentido el movimiento telúrico.

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Además, se revelaron los videos de las personas que decidieron salvaguardar su integridad y tomaron la decisión de evacuar, considerando principalmente las graves consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto.

¿De cuánto fue la profundidad del sismo de esta madrugada en Colombia?

De acuerdo a lo reportado por el Servicio Geológico Colombiano, el sismo de magnitud 5,6 con epicentro en Chaparral se registró a las 4:13 de la madrugada y tuvo una profundidad superficial (menor de 30 kilómetros), razón por la cual se habría sentido en varias regiones.

Las autoridades nacionales informaron que se encuentran haciendo seguimiento ante posibles daños estructurales. De acuerdo a lo informado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, una persona resultó lesionada en Quimbaya, Quindío por la caída de una pared.

 

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