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"Estamos pasando necesidades", jugador destapa crisis que se vive en este equipo del FPC

Las duras palabras de este jugador tras el cierre de temporada en el FPC.

Pereira se queda sin estadio hasta 2027.
Foto: CORDEP

Noticias RCN

noviembre 15 de 2026
10:59 a. m.
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La crisis financiera que azota al Deportivo Pereira ha traspasado las barreras administrativas para convertirse en un problema de carácter humanitario.

Tras finalizar su participación en el todos contra todos de la Liga BetPlay, el defensor central Richard Rentería y el director técnico Alexis Márquez expusieron sin filtros la cruda realidad económica que atraviesa la plantilla profesional y sus familias, evidenciando un panorama desolador que pone en entredicho el futuro deportivo de la institución risaraldense de cara a la próxima temporada.

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El conjunto 'matecaña' cerró una campaña discreta en el rentado local, ubicándose en la casilla 17 de la tabla de posiciones con apenas 17 unidades tras cosechar tres victorias, ocho empates y ocho derrotas. Sin embargo, el balance deportivo quedó completamente relegado a un segundo plano tras conocerse los graves incumplimientos en las obligaciones económicas por parte de la directiva.

La dura realidad de los jugadores del Pereira

En la rueda de prensa posterior a la derrota por 0-2 frente al América de Cali, Rentería tomó la vocería para revelar que la situación interna del camerino es crítica. El zaguero confesó que varios integrantes del plantel y personas vinculadas al club atraviesan necesidades básicas extremas debido a la falta prolongada de sus emolumentos.

"Hay personas que están pasando necesidades, no solo los jugadores. No la estamos pasando bien. Se intenta trabajar y morimos con las botas puestas, pero es difícil mantener el foco con la nevera vacía".

La gravedad de la crisis institucional se reflejó también en la preparación deportiva durante las últimas semanas del campeonato.

Según detalló el profesor Alexis Márquez, la falta de garantías salariales obligó al grupo a suspender los entrenamientos el día previo a los compromisos oficiales en las últimas dos jornadas del torneo. Los futbolistas decidieron presentarse al estadio bajo protesta pacífica, priorizando el profesionalismo y el respeto por los colores del club, conscientes de las sanciones disciplinarias que acarrearía una inasistencia formal.

Márquez también destacó el esfuerzo solidario de los jugadores más experimentados del plantel, quienes han tenido que recurrir a sus propios recursos económicos para respaldar a los juveniles y empleados administrativos que registran mayores afugias financieras.

Incertidumbre total de cara al 2027 y el fantasma del descenso

El futuro inmediato del Deportivo Pereira genera máxima alerta en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC). La continuidad del cuerpo técnico y la conformación de la nómina para el año 2027 permanecen en el aire, supeditadas estrictamente a las garantías financieras que la directiva pueda ofrecer.

Adicionalmente, el club afronta demandas críticas ante la FIFA que, de no resolverse con prontitud, impedirían inscribir fichajes, obligando a la institución a encarar los próximos torneos y la tabla del descenso exclusivamente con divisiones menores.

La afición risaraldense exige respuestas urgentes a los dirigentes, mientras los protagonistas de la cancha claman por una solución estructural que devuelva la dignidad laboral a quienes defienden el escudo del ‘Matecaña’.

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