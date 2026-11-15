Atentado terrorista impactó el peaje Pipiral en la Vía al Llano: autoridades ofrecen recompensa

Un nuevo ataque terrorista se registró en horas de la madrugada, de este domingo 15 de noviembre, en el peaje Pipiral ubicado en el PR 72 a 15 kilómetros de Villavicencio.

Según la información preliminar, sujetos desconocidos habrían detonado un artefacto explosivo en la Vía al Llano en sentido Villavicencio-Bogotá.

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¿Qué se sabe del atentado terrorista en el peaje Pipiral?

El hecho, registrado sobre las 3:00 a.m. de este domingo, generó afectaciones en taquillas y la vidriería de algunas de las viviendas aledañas. Aunque no se reportaron víctimas o heridos, las autoridades se encuentran adelantando las investigaciones para esclarecer los hechos.

Según informó la Concesionaria Vial Coviandina, quien reportó el hecho en su cuenta oficial de X, se activaron todos los protocolos de emergencia mientras que la movilidad en el sector de Pipiral avanza en ambos sentidos por la plataforma 1 de la antigua calzada bajo el sistema Bypass.

La vía contó con cierres durante las verificaciones respectivas de las autoridades que hicieron presencia en la zona. Además, ya se están adelantando las inspecciones del caso para dar con los posibles responsables de esta acción.

Cabe recalcar que este mismo peaje sufrió otro atentado durante el mes de diciembre del 2023 en donde una granada de fragmentación fue lanzada hacia la infraestructura. Durante dicho suceso no se registraron personas heridas.

Autoridades rechazan el atentado en el peaje Pipiral

El hecho ya ha generado el rechazo desde diferentes sectores. Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, expresó su profundo rechazo por medio de su cuenta oficial de X en donde también reveló que la explosión la habría generado un vehículo cargado con explosivos.

Además, desde la Gobernación del Meta se está ofreciendo una recompensa de 30 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables.

“Exigimos justicia con todo el rigor de la ley. Seguiremos respaldando a nuestra Fuerza Pública y trabajando con el Gobierno Nacional para enfrentar a estas organizaciones criminales. ¡Con la vida y la seguridad de los colombianos no se juega!”, aseguró Cortés.