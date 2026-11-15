En esto le daría la mesada de 3.500.000 si la inflación cierra en 6% en 2026

El comportamiento de la inflación en Colombia es el indicador principal que determina cuánto subirá el ingreso de millones de jubilados cada año.

Con la recta final de 2026 en marcha, las proyecciones económicas apuntan a un cierre del Índice de Precios al Consumidor (IPC) cercano al 6%, una cifra que permite calcular desde ya el reajuste pensional que regirá a partir de enero de 2027.

En esto quedaría la mesada si la inflación cierra en 6%

Para quienes actualmente reciben una mesada pensional de $3.500.000, este escenario proyecta un incremento exacto de $210.000 mensuales. De confirmarse este dato oficial por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el pago mensual pasaría a ubicarse en $3.710.000 durante todo el próximo año.

De acuerdo con la Ley 100 de 1993, el mecanismo de actualización de las pensiones en el país está diseñado para proteger el poder adquisitivo de los retirados frente al encarecimiento del costo de vida. La normativa establece dos reglas claras según el monto que perciba cada ciudadano:

Pensiones iguales al salario mínimo: Se reajustan exactamente en el mismo porcentaje en que aumente el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) decretado por el Gobierno nacional o concertado con los gremios y sindicatos.

Pensiones superiores al salario mínimo: Aumentan exclusivamente con base en la variación porcentual del IPC del año inmediatamente anterior, certificada por el Dane en los primeros días de enero.

Dado que una mesada de $3.500.000 supera el umbral de un salario mínimo vigente, su actualización no depende de la negociación salarial de diciembre, sino estrictamente del dato consolidado de inflación con el que cierre 2026.

Este cálculo aplica tanto para los jubilados del régimen público administrado por Colpensiones como para aquellos que reciben su renta vitalicia o retiro programado a través de los fondos privados de pensiones (AFP).

Es importante recordar que sobre el nuevo valor bruto de $3.710.000 se aplican las deducciones obligatorias por concepto de aportes a salud, las cuales se ajustan proporcionalmente al ingreso mensual.

El pago actualizado comienza a verse reflejado de manera automática en la nómina correspondiente al mes de enero de 2027, sin que el titular deba realizar trámites adicionales ante su entidad pagadora.