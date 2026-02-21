ELN sería el principal responsable de robos a camiones de carga en carreteras del país

Avanzan las investigaciones sobre los, cada vez más frecuentes, episodios de hurto a camiones y su carga en carreteras del país. Un problema que se ha convertido en una amenaza constante para las empresas y particulares que realizan entregas vía terrestre.

El caso más reciente del que se tiene registro ocurrió en la vía que conduce del municipio de Arjona, en el departamento de Bolívar, a Ocaña, en Norte de Santander.

En la cámara de seguridad del vehículo se ve cómo un hombre, con fusil en mano, amenaza al conductor, lo obliga a bajar del camión e intenta huir durante varios minutos, amenazando, incluso, con arrollar a policías que se encontraban en el camino.

RELACIONADO Persecución con balacera le puso punto final a banda dedicada a robar sigilosamente carros en Bogotá

Autoridades efectuaron su captura tras múltiples incidentes:

De acuerdo con el coronel William Javier Morales, comandante de la Policía del departamento del Cesar, “cuando unidades policiales realizaban labores de patrullaje, fueron alertadas por una empresa de monitoreo vehicular sobre el hurto del camión que transportaba treinta motocicletas, las cuales estarían siendo llevadas desde Arjona hasta Ocaña, Norte de Santander. Por lo que, de manera inmediata, se activó un plan candado en los accesos al municipio de Río de Oro”.

En su intento de huir con los treinta vehículos que iban en la parte de atrás, el sujeto se llevó motocicletas de la Policía por delante y, finalmente, chocó con un local comercial cuando se vio arrinconado.

Por suerte, agentes de la Policía lograron efectuar su captura y lo dejaron en manos de las autoridades correspondientes para que responda por los delitos cometidos en carretera.

ELN estaría detrás de varios de los robos a camiones en carreteras del país:

De acuerdo con inteligencia del Gaula de la Policía Nacional, llegaron a un punto en el que siguen de cerca los pasos a las organizaciones criminales que están detrás de estos hechos.

En medio de las investigaciones, determinaron que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) estaría detrás de la mayor parte de casos de hurto a camiones y su carga en carreteras del país. Un delito frecuente en los departamentos de Norte de Santander, Valle del Cauca, Cauca, Santander, Bolívar, Sucre, Cesar y Atlántico.