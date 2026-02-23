CANAL RCN
Esposa de Alex Saab fue cesada del gobierno de Venezuela en remodelación de gabinete de Delcy Rodríguez

Los cambios en el gabinete ocurren en medio de fuertes presiones de Washington, tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Foto: AFP

febrero 23 de 2026
02:30 p. m.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la salida de Camilla Fabri de Saab, esposa de Alex Saab, del cargo que ocupaba en el gobierno, en medio de una nueva reestructuración ministerial.

“He designado a Rander Peña como Viceministro para Comunicación Internacional (…) Agradecemos a Camilla Fabri de Saab por su desempeño al frente de este Despacho”, señaló Rodríguez en un comunicado. La mandataria asumió funciones temporales tras la caída de Nicolás Maduro el 3 de enero, en una operación militar estadounidense.

Trayectoria de Saab y papel de Fabri

Alex Saab, señalado de ser testaferro de Maduro, fue detenido en 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en 2021, en un proceso que Caracas calificó como “secuestro”. Durante su arresto, Fabri se convirtió en una de las principales voceras en defensa de su esposo.

Tras un canje de prisioneros, Saab regresó a Venezuela en octubre de 2024 y se incorporó al gabinete, donde estuvo a cargo del Ministerio de Industria y de las inversiones internacionales. Sin embargo, Rodríguez lo apartó en enero de este año.

Contexto político y presiones externas

Los cambios en el gabinete ocurren en medio de fuertes presiones de Washington, tras la captura del líder izquierdista y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero. Ambos enfrentan un juicio por narcotráfico en Nueva York, donde Maduro se declaró “prisionero de guerra”.

Saab, originario de Colombia, se vinculó al gobierno venezolano en los últimos años de Hugo Chávez y llegó a manejar una amplia red de importaciones, incluyendo el programa de alimentos subsidiados CLAP, señalado por múltiples denuncias de corrupción.

