CANAL RCN
Colombia

Video: trapecista del Circo Hermanos Gasca cae desde varios metros durante función en Colombia

Un video captó la impactante caída de una trapecista del Circo Hermanos Gasca desde 10 metros en pleno show en Cali.

Accidente Circo Hermanos Gasca
Foto: captura de pantalla

Noticias RCN

septiembre 01 de 2025
06:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un hecho que pudo terminar en tragedia se registró durante una de las funciones del Circo de los Hermanos Gasca, en el sur de Cali.

¡Prepárese desde ya! Circo y Festival del Terror empezarán antes de octubre
RELACIONADO

¡Prepárese desde ya! Circo y Festival del Terror empezarán antes de octubre

Una joven trapecista colombiana sufrió una aparatosa caída desde una altura aproximada de 10 metros, mientras ejecutaba el acto conocido como la cuerda floja.

El accidente ocurrió el pasado 31 de agosto, cuando la artista Dayana Rodríguez, de 19 años, perdió el equilibrio en medio de su show frente a cientos de espectadores. El momento fue captado en video por algunos asistentes, quienes quedaron impactados al ver la escena.

¿Qué pasó durante el show?

Según testigos, la trapecista vestía un traje azul y se disponía a realizar una de las maniobras de mayor riesgo de la presentación. Sin embargo, en cuestión de segundos perdió la estabilidad y cayó al vacío.

Terror en Roma por león que se escapó de un circo y fue visto en las calles
RELACIONADO

Terror en Roma por león que se escapó de un circo y fue visto en las calles

Afortunadamente, el colchón de seguridad ubicado debajo del escenario amortiguó el impacto y evitó consecuencias mayores.

El número que ejecutaba Rodríguez hace parte del acto denominado “Los Rodríguez”, reconocido por el manejo de equilibrio en alambre tenso. La caída generó angustia en el público, pero el personal del circo reaccionó de inmediato para atenderla.

Comunicado de los Hermanos Gasca

Horas después, el circo emitió un comunicado oficial en el que aclaró la situación y llevó tranquilidad al público.

Impactante ataque en circo: un oso se abalanzó sobre su entrenador en plena función en Rusia
RELACIONADO

Impactante ataque en circo: un oso se abalanzó sobre su entrenador en plena función en Rusia

“El día de ayer, durante la presentación de nuestro acto de alambre tenso a 10 metros de altura, una de nuestras artistas Dayana Rodríguez sufrió una caída aparatosa frente al público presente”.

La empresa destacó que gracias a los protocolos de seguridad, la trapecista salió ilesa: “Queremos informar con total tranquilidad que, gracias a las medidas de seguridad implementadas, la artista no sufrió ninguna lesión. La caída fue contenida por el colchón de protección ubicado estratégicamente debajo del acto”.

Finalmente, la compañía reiteró: “En el Circo Hermanos Gasca la seguridad de nuestros artistas y de nuestro público siempre será la prioridad. Agradecemos al público por su preocupación y cariño”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antioquia

Murió un soldado tras caer en un campo minado al norte de Antioquia

Valle del Cauca

Cayó uno de los más buscados en Valle por el atroz crimen de un adulto mayor de 76 años

Armada Nacional

Esta fue la maniobra que trágicamente le costó la vida al cadete Julián Condia en el ARC Gloria

Otras Noticias

Mercado de Fichajes

¡Ya es oficial! Así fue presentado Yeison Guzmán: contrato hasta 2027

Tras una novela de fichajes, Yeison Guzmán ya tiene equipo y así fue presentado por su nuevo club.

Cine

¿Qué le pasó a “La Roca”? El cambio físico radical de Dwayne Johnson

La sorprendente transformación de Dwayne Johnson, más conocido como "La Roca". ¿Por qué cambió tanto?

Bancolombia

Bancolombia empieza a cargar llaves Bre-B: esto pasará con quienes no la registraron

Enfermedades

Más de 100 mil agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia en Colombia

Nicolás Maduro

Nicolás Maduro destapa su miedo: “barcos de EE. UU. con misiles apuntan a Venezuela”