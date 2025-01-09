Video: trapecista del Circo Hermanos Gasca cae desde varios metros durante función en Colombia

Un hecho que pudo terminar en tragedia se registró durante una de las funciones del Circo de los Hermanos Gasca, en el sur de Cali.

Una joven trapecista colombiana sufrió una aparatosa caída desde una altura aproximada de 10 metros, mientras ejecutaba el acto conocido como la cuerda floja.

El accidente ocurrió el pasado 31 de agosto, cuando la artista Dayana Rodríguez, de 19 años, perdió el equilibrio en medio de su show frente a cientos de espectadores. El momento fue captado en video por algunos asistentes, quienes quedaron impactados al ver la escena.

¿Qué pasó durante el show?

Según testigos, la trapecista vestía un traje azul y se disponía a realizar una de las maniobras de mayor riesgo de la presentación. Sin embargo, en cuestión de segundos perdió la estabilidad y cayó al vacío.

Afortunadamente, el colchón de seguridad ubicado debajo del escenario amortiguó el impacto y evitó consecuencias mayores.

El número que ejecutaba Rodríguez hace parte del acto denominado “Los Rodríguez”, reconocido por el manejo de equilibrio en alambre tenso. La caída generó angustia en el público, pero el personal del circo reaccionó de inmediato para atenderla.

Comunicado de los Hermanos Gasca

Horas después, el circo emitió un comunicado oficial en el que aclaró la situación y llevó tranquilidad al público.

“El día de ayer, durante la presentación de nuestro acto de alambre tenso a 10 metros de altura, una de nuestras artistas Dayana Rodríguez sufrió una caída aparatosa frente al público presente”.

La empresa destacó que gracias a los protocolos de seguridad, la trapecista salió ilesa: “Queremos informar con total tranquilidad que, gracias a las medidas de seguridad implementadas, la artista no sufrió ninguna lesión. La caída fue contenida por el colchón de protección ubicado estratégicamente debajo del acto”.

Finalmente, la compañía reiteró: “En el Circo Hermanos Gasca la seguridad de nuestros artistas y de nuestro público siempre será la prioridad. Agradecemos al público por su preocupación y cariño”.