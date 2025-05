VIDEO | Vendedora de empanadas enfrentó a encapuchados que incendiaron llantas en manifestaciones

Durante la jornada de protestas registradas en Bogotá, varios sectores de la ciudad vivieron bloqueos que paralizaron la movilidad y afectaron a miles de ciudadanos.

En medio de ese escenario, una vendedora informal se enfrentó sola a los encapuchados que incendiaban llantas en su barrio y los increpó para que la dejaran trabajar.

El hecho ocurrió en el barrio Verbenal, en la localidad de Usaquén, al norte de la capital.

Yaneth Franco, una vendedora de empanadas y arepas en la localidad de Usaquén, no dudó en encarar a quienes habían convertido su cuadra en una trinchera de fuego.

En el video, grabado por vecinos, se ve cómo se planta frente a los manifestantes, rodeada de humo, y les dice: “¡Eso no es protesta, eso es vandalismo!”

La escena ocurrió en el barrio Verbenal, donde por varias horas un grupo de encapuchados prendió fuego a llantas en plena vía pública. Pero Yaneth, cansada de la situación, decidió salir y confrontarlos sin miedo.

Salí enfurecida y lo que hice fue hablar con los muchachos, no como llegar a gritar, a dar una orden, sino como del corazón de mamá.

Desde hace 20 años Yaneth prepara empanadas y arepas para vender en el barrio, actividad con la que ha sostenido a su familia y costeado la universidad de sus tres hijos.

Sin embargo, ese día no pudo vender nada por el bloqueo.

Según relató, no hubo agresividad en su intervención. Solo palabras sinceras.

Me dirigía a los muchachos y no sé, ellos me obedecieron y se fueron.