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Video | Delincuente por poco atropella a un bebé en medio de un intento de robo en una ciclorruta de Bogotá

Todo el intento de robo quedó registrado en una cámara 360 que llevaba la víctima.

Valentina Bernal

septiembre 07 de 2026
10:22 a. m.
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En Bogotá, un ciudadano logró registrar un video el momento en que un motociclista intentó robarle una cadena mientras caminaba llevando a su pequeño hijo por una ciclorruta.

El hecho ocurrió a plena luz del día y quedó grabado por una cámara 360 que llevaba la víctima, lo que permitió documentar la manera en la que el presunto delincuente habría seguido al hombre antes de intentar cometer el robo.

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Lo más grave fue que, durante la huida, la motocicleta pasó prácticamente al lado del menor, quien se movilizaba en un carrito que era conducido por su padre.

Delincuente casi atropella a un bebé tras un intento de robo en Bogotá

En la grabación se observa al hombre caminando por una ciclorruta mientras empuja el carrito en el que iba su hijo.

Después de atravesar una calle, una motocicleta pasa por detrás de ellos. El conductor aparentemente reduce la marcha y permanece observando al ciudadano durante varios segundos.

Minutos después, la misma motocicleta vuelve a aparecer, esta vez ingresando a la ciclorruta y acercándose directamente al hombre. Luego, el motociclista se abalanza sobre él en lo que sería un intento de raponazo y trata de arrancarle la cadena que llevaba puesta.

¿Por qué se dice que el bebé por poco es atropellado?

Ese es precisamente uno de los momentos que más ha llamado la atención, pues mientras el motociclista intenta arrebatarle la cadena al hombre, pasa junto al pequeño, sin que aparentemente haya una distancia suficiente para garantizar que el menor no fuera golpeado.

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Un movimiento diferente de la motocicleta o una maniobra inesperada del padre podría haber provocado que el vehículo impactara contra el carrito.

Finalmente, el motociclista continúa su recorrido y escapa del lugar.

De acuerdo con la información entregada por la víctima, el delincuente no habría conseguido llevarse la cadena ni otros elementos.

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