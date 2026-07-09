Así será la reconstrucción del Chocó tras el terremoto: Gobierno y empresarios anuncian ayudas

En medio de los esfuerzos para recuperar a uno de los departamentos históricamente más golpeados, este lunes Quibdó se convirtió en el punto de encuentro entre el Gobierno Nacional y algunos de los principales representantes del sector empresarial.

El presidente Abelardo de la Espriella llegó a la capital del Chocó acompañado por 11 empresarios, para avanzar en la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto registrado el pasado 10 de agosto y, al mismo tiempo, buscar alternativas que permitan fortalecer la economía de la región.

Gobierno y empresarios plantearon soluciones para la recuperación del Chocó

Durante la jornada se planteó la creación de una mesa empresarial para coordinar los esfuerzos del sector privado y las instituciones públicas.

La intención es organizar recursos, capacidades y proyectos de inversión que permitan avanzar de manera más efectiva en la transformación del Chocó.

Desde el Gobierno se busca que los empresarios no solamente participen con aportes económicos durante la emergencia, sino que también se conviertan en aliados para generar empleo, inversión y nuevas oportunidades de crecimiento para los habitantes del departamento.

La propuesta también contempla establecer mecanismos permanentes de cooperación entre el Estado y las compañías privadas, de manera que la respuesta a la emergencia pueda convertirse en proyectos de largo plazo.

Sector privado ya ha hecho aportes superiores a los 2 billones de pesos para el Chocó

La participación de los empresarios no comenzó con la reunión de este lunes. En medio de la emergencia ocasionada por el terremoto, el sector privado ha tenido un papel relevante en la atención de las comunidades afectadas.

De acuerdo con la información entregada durante la jornada, las empresas ya han realizado aportes superiores a los dos billones de pesos destinados a apoyar la respuesta frente a la tragedia.

Ahora, el desafío consiste en que esos recursos y la capacidad de inversión del sector privado puedan traducirse en proyectos sostenibles que vayan más allá de la atención inmediata de la emergencia.

¿Qué dicen los empresarios sobre la recuperación del Chocó?

Entre los empresarios que participaron en el encuentro estuvo David Vélez, CEO de NuBank, quien destacó las necesidades históricas del departamento, pero también las posibilidades que existen para desarrollar nuevos proyectos.

Este es un departamento que necesita bastante ayuda de todo Colombia y es un momento, una crisis donde podemos salir más fuerte del otro lado.

El empresario también señaló que existen oportunidades para invertir en el territorio y acelerar su desarrollo económico.