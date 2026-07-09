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Importante puente del norte de Bogotá será desmontado este 13 de septiembre: así cambiará la movilidad

El retiro de la estructura de la carrera Séptima dará paso a un nuevo puente de cuatro carriles.

Ángel Ballén

septiembre 07 de 2026
11:52 a. m.
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La Alcaldía de Bogotá confirmó que este domingo 13 de septiembre será desmontado un puente vehicular ubicado en el norte de la ciudad, con el objetivo de dar inicio a la construcción de una estructura nueva que contará con cuatro carriles.

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Indicaron que en trascurso de la semana comenzarán a trabajar en algunos ajustes preliminares en el sector, pero desde el domingo se activarán cierres y desvíos para acabar con la obra lo más pronto posible.

¿Cuál es el puente que será desmontado en Bogotá?

Se trata del puente de la calle 100 con carrera Séptima. La estructura actual será reemplazada por un nuevo puente de mayor longitud y ancho, acompañado de pasos deprimidos para el transporte mixto y una conexión entre la troncal de la avenida 68 y el Corredor Séptima.

El nuevo puente tendrá una longitud de 461 metros, frente a los 205 metros de la estructura actual, y pasará de 10,50 a 16,20 metros de ancho. También tendrá cuatro carriles, dos por sentido, y contará con aisladores sísmicos. La proyección es que la nueva estructura esté lista aproximadamente a finales de 2027.

Para el desmonte no se utilizará implosión: la metodología escogida es el hilo diamantado, un cable de acero flexible con pequeñas perlas que contienen polvo de diamante industrial y que permite cortar concreto, acero y vigas.

Según la información del proyecto, esta metodología permite reducir las vibraciones y evitar afectaciones innecesarias en la estructura y su entorno.

¿Qué cambios habrá en la movilidad por las obras de la calle 100?

Los primeros cambios de movilidad comenzarán el 8 de septiembre. En la carrera Séptima, en sentido norte-sur, se habilitará un desvío en la calle 102 para tomar la carrera Octava A y conectar con la calle 100 hacia el occidente.

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Además, temporalmente, el carril oriental de la calzada oriental de la carrera 11, entre las calles 94 y 100, cambiará de sentido: pasará de norte-sur a sur-norte. La ciclorruta de la carrera 11 se mantendrá sin cambios.

A partir del 13 de septiembre, la calle 100 entre las carreras Séptima y 9A quedará deshabilitada, al igual que los giros del puente. Durante el día se mantendrán dos carriles de circulación por sentido sobre la carrera Séptima, mientras que durante la noche habrá un carril por sentido para garantizar la seguridad durante las labores de desmonte.

Entre las alternativas de movilidad se contempla que los recorridos sur-norte continúen por la Séptima o utilicen conexiones desde la calle 94 hacia el occidente, la carrera Novena, la carrera Novena A y la carrera 11.

También se podrá continuar por la calle 94 hasta la carrera 15 y utilizar las calles 106, 116 o 127 para reincorporarse a la carrera Séptima. Para los desplazamientos norte-sur se podrá utilizar la carrera 11 desde las calles 127 o 116 y conectar nuevamente con la Séptima a través de la calle 94.

En los recorridos hacia el occidente también habrá alternativas. Desde la carrera Séptima se podrá tomar la calle 102 hacia el occidente, luego la carrera 8A hacia el sur y conectar con la calle 100. Para los viajes occidente-norte estará disponible el retorno al occidente ubicado en la calle 100 con carrera Novena A, que permitirá tomar la carrera 11 hacia el norte. En el sentido occidente-sur se deberá utilizar la carrera 11 hacia el sur hasta la calle 94 para conectar con la carrera Séptima.

En transporte público, los paraderos existentes no desaparecerán, aunque algunos serán reubicados unos metros o unificados con otros cercanos. Además, se realizarán desvíos en 25 rutas de TransMiZonal y una ruta dual, mientras que cinco paraderos serán trasladados o unificados en la zona de influencia de las obras.

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