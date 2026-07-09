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Invima prohíbe la venta de nueve suplementos dietarios en Colombia: vea el listado

La autoridad sanitaria advirtió que nueve productos comercializados por internet no cuentan con registro sanitario y pidió suspender su adquisición y consumo.

Invima sobre suplementos dietarios
FOTO: Gemini IA

Ángel Ballén

septiembre 07 de 2026
07:45 a. m.
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El Invima emitió la Alerta Sanitaria No. 285-2026, con fecha del 7 de septiembre de 2026, para advertir sobre la comercialización ilegal de nueve productos promocionados como suplementos dietarios a través de plataformas de comercio electrónico y redes sociales.

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¿Cuáles son los productos que alertó el Invima?

De acuerdo con la verificación realizada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, los productos identificados no cuentan con registro sanitario expedido por el Invima, por lo que no tienen la autorización sanitaria requerida para su comercialización en Colombia.

La lista incluye:

  • Nordic Naturals Children’s DHA
  • Nordic Naturals Omega-3 Sabor A Limón 60 Geles Suaves 690 mg softgels
  • BioSchwartz Omega 3 Fihs oil softgels
  • Naturebell Antarctic Krill oil de 2000 Mg softgels
  • Nordic Naturals Ultimate Omega Sabor A Limón 60 Capsulas 1280 Mg
  • Horbäach Bisglicinato De Magnesio 120 Cápsulas 750 Mg
  • Solgar Chelated cooper tabletas
  • Nordic Naturals Arctic Cod Liver Oil™ softgels
  • Magnesium citrate Kids- Gummies.

Según la información de la alerta, estos productos eran publicitados y comercializados mediante diferentes canales digitales, entre ellos la página web Importaciones JOG y perfiles en Instagram, Facebook y TikTok.

El Invima señaló que la ausencia de registro sanitario implica que los productos no han sido evaluados en aspectos relacionados con calidad, seguridad o eficacia. Además, no existe garantía sobre elementos como el contenido real de sus componentes, la trazabilidad, las condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte.

Asimismo, indicó que algunos productos de este tipo pueden hacer referencia a propiedades no autorizadas, generando expectativas falsas sobre su naturaleza, origen, composición o calidad.

¿Qué recomienda el Invima frente a estos suplementos dietarios?

El Invima recomendó a la ciudadanía abstenerse de adquirir los nueve productos incluidos en la alerta y recordó que no se deben comprar medicamentos, productos fitoterapéuticos o suplementos dietarios que no tengan un registro sanitario vigente.

Para las personas que estén consumiendo alguno de los productos incluidos en la alerta, el Invima recomendó suspender inmediatamente su uso debido a los riesgos que podría representar para la salud.

Para los establecimientos, distribuidores y comercializadores, la recomendación es abstenerse de distribuirlos o venderlos, debido a que su comercialización puede dar lugar a la aplicación de medidas sanitarias de seguridad.

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