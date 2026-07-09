El país en alerta por los impresionantes incendios: así está el panorama en los departamentos

Colombia enfrenta una crisis de incendios forestales que mantiene en emergencia a varios departamentos del país, con más de 3.000 hectáreas consumidas y decenas de focos activos que amenazan zonas pobladas.

Las autoridades han desplegado operaciones de control terrestre y aéreo, aunque los recursos resultan insuficientes ante la magnitud de la emergencia.

Preocupante situación en Valle y Norte de Santander

En Yumbo, Valle del Cauca, dos grandes incendios forestales permanecen activos, siendo el más extenso el registrado en Cerro Gordo. El subteniente Julián Ramos, comandante de incidente, declaró lo siguiente: “Todavía tenemos un reporte de varios focos bastante riesgosos en el sector de Cerro Gordo, parte rural del municipio de Yumbo”.

La Fuerza Aeroespacial ha realizado aproximadamente 15 descargas concentrándose especialmente en el sector donde se revestía mayor riesgo hacia las viviendas.

En Norte de Santander, la situación es igualmente crítica. Más de 3.000 hectáreas de vegetación han sido consumidas por las llamas en zona rural de Ábrego, donde el fuego ya alcanzó la vía nacional y amenaza con aproximarse al casco urbano. Los organismos de socorro y la comunidad solicitan urgentemente apoyo aéreo para contener la conflagración.

La amenaza de la sequía

El departamento del Tolima reporta incendios activos en cinco municipios, siendo particularmente grave la situación en Payandé, donde la comunidad intenta con sus propias manos evitar que las llamas lleguen a las viviendas.

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Las llamas se encuentran aproximadamente a un kilómetro y medio del casco urbano, entre los límites de Ibagué y San Luis.

En Santander, la crisis se agrava con racionamientos de agua en varios municipios. Los casos más complicados se presentan en Vélez, Barichara, Arató, Capitanejo y Málaga, donde ha sido necesario el suministro mediante carrotanques. Los ríos Chicamocha, Sogamoso y Magdalena registran bajos niveles críticos. Dos municipios han declarado calamidad pública por desabastecimiento, implementando planes de contingencia y restricciones.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.