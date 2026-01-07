Violonchelista Santiago Cañón destaca en el Cartagena Festival de Música con su talento internacional

El talento musical colombiano continúa conquistando los escenarios más importantes del mundo. Santiago Cañón, violonchelista bogotano reconocido como uno de los músicos más destacados de su generación, volvió a brillar en el Cartagena Festival de Música, donde demostró el nivel artístico que lo ha convertido en uno de los grandes orgullos culturales del país.

Con un dominio extraordinario del violonchelo, Cañón logró emocionar al público asistente, ratificando su posición como uno de los intérpretes colombianos más destacados a nivel internacional.

Su presentación en el festival evidenció la técnica, madurez artística y sensibilidad interpretativa que caracterizan su trabajo.

El Cartagena Festival de Música ha sido testigo del crecimiento artístico de Santiago Cañón desde sus inicios.

"Siempre lo hemos visto crecer casi aquí e hizo un dueto maravilloso y además lo hemos visto en diferentes etapas cosas que nos enorgullece mucho", expresó Iván Onatra, asistente al Cartagena Festival de Música.

Desde muy joven, Cañón mostró un talento excepcional que le permitió proyectarse internacionalmente. El festival fue uno de los espacios fundamentales en su formación y desarrollo como músico profesional, consolidándose como plataforma para su reconocimiento en los grandes circuitos de la música clásica mundial.

Santiago Cañón se ha convertido en un referente de la música clásica no solo en Colombia sino en el ámbito internacional. Su técnica refinada y la pasión que imprime en cada presentación lo han posicionado entre los violonchelistas más reconocidos del mundo, llevando el nombre de Colombia a los principales escenarios musicales.

Cada presentación del artista bogotano confirma su grandeza musical y la pasión que lo ha acompañado desde sus inicios.