Esta es la orquesta residente del Cartagena Festival de Música 2026: viene de Europa Central

Entre los artistas invitados de alto nivel a la vigésima edición del Cartagena Festival Internacional de Música (2026) destaca la orquesta de cámara Franz Liszt, proveniente de Hungría, en Europa Central.

Como orquesta residente será la columna vertebral de la programación del festival, compartiendo escenario con artistas de otras nacionalidades, en ensambles que, únicamente, podrán disfrutar los asistentes al evento.

La orquesta Franz Liszt fue elegida por sus múltiples reconocimientos, obtenidos tras realizar presentaciones en al menos 50 países; lo que sumado a su trayectoria (1963-presente) la convierten en una de las agrupaciones de cámara más prestigiosas del mundo.

La Franz Liszt busca distanciarse de las orquestas multitudinarias:

Según explicó su director, István Várdai, en diálogo con Noticias RCN, la agrupación de origen húngaro: “Es una orquesta que tiene una simbiosis muy distinta a esas grandes orquestas sinfónicas de ochenta miembros. Nos pasa lo mismo cuando escuchamos a los colegas que se presentan como solistas. Tenemos este mismo acercamiento y esas ganas de conectar, no solo entre nosotros, también con los músicos invitados y, por supuesto, con la audiencia”.

La orquesta estará a la cabeza de buena parte de la programación del festival, que se extenderá en La Heroica desde el cuatro y hasta el doce de enero.

Franz Liszt pretende que su primera vez en Cartagena sea memorable:

Al enterarse de su lugar como orquesta residente, la Franz Liszt quiso imprimir el perfeccionismo y vitalidad de la cultura húngara en sus primeras presentaciones en Cartagena.

Decididos a conseguirlo, sus músicos organizaron un repertorio único para el público del festival, como indicó el director Várdai en conversaciones con el noticiero:

“Llevamos mucho tiempo preparándonos. Sabiendo la cantidad de músicos y solistas maravillosos que se van a unir a nosotros estas noches. Va a ser un programa que va desde Bach a Paganini, Chopin e, incluso, tocamos pequeñas piezas de Tchaikovsky o Svendsen, que es un compositor noruego”.