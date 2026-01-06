Lleno total y ovaciones en el tercer día del Cartagena Festival de Música

El Cartagena Festival de Música vive uno de sus momentos más vibrantes en su edición número 20. En el tercer día de programación, todos los conciertos registraron lleno total, confirmando el creciente interés del público por la música clásica y la solidez de una agenda que combina grandes figuras internacionales con talentos nacionales.

Uno de los protagonistas de la jornada fue el Cuarteto Índaco, agrupación de cuerdas proveniente de Italia que se presenta por primera vez en Colombia. Su paso por Cartagena no solo dejó una impresión sonora de alto nivel, sino también una conexión especial con el público más joven, al que lograron cautivar con una interpretación cargada de energía, sensibilidad y frescura. Los músicos destacaron la experiencia de ensayar en escenarios históricos de la ciudad y coincidieron en que participar en la edición aniversario del festival era un anhelo que venían esperando desde hace meses.

La presencia del Cuarteto Índaco se suma al espíritu de esta edición del festival, que propone un recorrido por la historia de la música clásica, enlazando pasado y presente. Aunque la agrupación cuenta con 17 años de trayectoria, su juventud en escena refuerza la idea de que este género sigue vivo y en constante renovación, especialmente cuando encuentra espacios como el Festival de Música de Cartagena.

Talento colombiano en primer plano

La jornada también estuvo marcada por el orgullo nacional con la presentación del violonchelista Santiago Cañón, quien se presentó en el Teatro Adolfo Mejía. Su interpretación del Concierto para violonchelo n.º 2 de Joseph Haydn fue uno de los momentos más esperados del día, destacándose por su precisión técnica y profundidad expresiva. La actuación reafirmó el lugar de Cañón como una de las figuras más relevantes de la música clásica colombiana en la actualidad.

Tras Haydn, el repertorio continuó con obras de Mozart, ampliando el diálogo entre distintos periodos del clasicismo. La programación del festival avanza con una agenda que promete seguir sorprendiendo: para este miércoles están previstos conciertos con flauta y arpa, además de obras de Beethoven, en una jornada que los organizadores califican como imperdible.

Con salas llenas y una respuesta entusiasta del público, el Cartagena Festival de Música confirma, en su tercer día, que la celebración de sus 20 años no solo mira al pasado, sino que proyecta la música clásica hacia nuevas generaciones.