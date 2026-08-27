Volcán Puracé vuelve a emitir ceniza y los habitantes en los albergues se preocupan
En caso de que ocurra una emergencia mayor, no hay condiciones para la evacuación de los vecinos.
Las comunidades aledañas al volcán Puracé enfrentan una situación crítica ante la persistente emisión de ceniza que mantiene alerta naranja desde hace varias semanas.
Un recorrido realizado por las autoridades en la zona de influencia reveló serias deficiencias en la preparación para una eventual evacuación de emergencia.
Alerta naranja se mantiene desde hace semanas
Los habitantes de las veredas cercanas al volcán expresaron su preocupación por la falta de infraestructura vial adecuada.
Adolfo Pizo, presidente de la junta de acción comunal Alto Anambío, alertó que, si llega a ocurrir una emergencia, no habría capacidades para evacuar, teniendo en cuenta la presencia de menores y adultos mayores.
Las autoridades de gestión de riesgos confirmaron la gravedad de la situación. “El municipio no se encuentra preparado para una eventual evacuación ante una alerta roja o ante una directriz de evacuación. Los albergues o los alojamientos temporales no se encuentran adecuados ni dotados para que de una manera digna la comunidad que reside actualmente en zonas de alto riesgo pueda alojarse” declaró Wendy Flórez, personera de Puracé.
Los problemas en las zonas aledañas
La visita oficial a los alojamientos temporales evidenció múltiples carencias, dado que no hay condiciones adecuadas para prestarles el servicio a los habitantes.
Además de los problemas de infraestructura de emergencia, la actividad volcánica ya está generando consecuencias ambientales y económicas en la región. Se reporta contaminación en los ríos y efectos significativos por la caída de cenizas, lo cual ha afectado a cultivos, praderas, ganado y la salud de los habitantes.
La población vulnerable, especialmente niños y adultos mayores, representa el grupo de mayor preocupación ante la falta de vías adecuadas y albergues dignos.