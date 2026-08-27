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Juzgado ordena que el presidente De la Espriella se disculpe por vulnerar la neutralidad religiosa

La decisión radica en un fallo de tutela relacionado con el papel que tuvo la religión en la ceremonia presidencial.

Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 27 de 2026
08:53 a. m.
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El pasado 7 de agosto, se llevó a cabo la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en la arena USC de la Universidad Santiago de Cali en la capital vallecaucana.

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Semanas atrás, el debate giró en torno a la posibilidad de cambiar la sede de la ceremonia. Al final, el Senado y la Cámara de Representantes le dieron luz verde a la posibilidad de trasladar la sesión a Cali.

¿Cuándo fue la posesión presidencial?

La posesión contó con la presencia de varias figuras internacionales, tales como presidentes del continente, Felipe VI, rey de España; e incluso el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien pareció ser un ‘rockstar’ por la atención que recibió de los presentes.

Un momento de la ceremonia se centró en la religión. Primero habló David Michan, principal rabino sefardí en el país. También hubo una figura de la Virgen de Fátima y la cantante Maia cantó el ‘Aleluya’ de Leonard Cohen.

Ante el micrófono después estuvo el líder de la iglesia evangélica Manantial, el pastor Eduardo Cañas. También hablaron el capellán Álvaro Duarte Torres y el presidente de la Conferencia Episcopal, el monseñor Francisco Javier Múnera.

¿Qué decidió el juzgado?

En algunos sectores, la participación de la religión en la posesión no fue bien vista. Por ejemplo, la congresista Jennifer Pedraza se retiró del recinto al argumentar que se “amenazó la naturaleza laica del Estado que debería ser neutral en términos religiosos”.

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Al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá llegó una tutela interpuesta por Omar Alberto Franco Berrera en la que argumentó que en la ceremonia se habría vulnerado el principio de neutralidad.

El fallo fue conocido por La FM y menciona que el 30 de septiembre, el presidente Abelardo de la Espriella debe disculparse por “haber vulnerado la neutralidad religiosa del Estado en un acto oficial de su posesión”. Esto, a través de una alocución que será transmitida por televisión y radio.

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