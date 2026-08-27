¡Inesperada tendencia! Así abrió el dólar en Colombia hoy 27 de agosto de 2026

El dólar en Colombia, de acuerdo con el Banco de la República, reportó un precio de apertura de 3.128 pesos en la mañana de este 27 de agosto de 2026.

Además, la Tasa Representativa del Mercado ascendió a los 3.118,24 pesos y alcanzó su nivel más alto en más de una semana.

La última TRM similar se había reportado el martes 18 de agosto de 2026, cuando tuvo un precio de 3.128,65 pesos.

Precio del dólar en Colombia hoy 27 de agosto de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado, a diferencia de la jornada anterior (26 de agosto de 2026), tuvo un incremento de 36.57 pesos y el 1.19%.

Entre tanto, tomando como referencia la TRM del jueves de la semana pasada (20 de agosto de 2026), hubo un ascenso de 64.76 pesos, que representan un 2.12 %.

Por otra parte, realizando el balance con la Tasa Representativa del Mercado de hace un mes (27 de julio de 2026), se presentó una reducción de 92.32 pesos y el 2.88 %.

Y, teniendo en cuenta la TRM de hace un año (27 de agosto de 2025), el descenso fue de 926.27 pesos, que equivalen al 22.9 %.

Así se están comprando los dólares en las casas de cambio

En promedio, se han identificado las siguientes tarifas en la mañana de este 27 de agosto de 2026:

Bogotá: 3.150 pesos para que las casas de cambio compren los dólares.

Cali: 3.200 pesos para que las casas de cambio compren los dólares.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren los dólares.

Medellín: 3.280 pesos para que las casas de cambio compren los dólares.

"El FedWatch muestra un reposicionamiento relevante respecto a la semana anterior. La probabilidad de alza para septiembre aumentó desde el 31.6% hasta el 37.7%, a medida que el petróleo sobre los 86 dólares recordó al mercado que la inflación no está del todo controlada", plantea Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66.