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Así se vivió el penal que le dio la clasificación a Santa Fe ante River desde la tribuna: locura total

Videos en redes sociales mostraron el pletórico momento que vivieron los hinchas cardenales.

Foto: @jeileguizamon / AFP

Noticias RCN

agosto 27 de 2026
08:07 a. m.
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Independiente Santa Fe firmó una noche histórica en su palmarés tras eliminar por la vía de los penales a River Plate, uno de los grandes candidatos a quedarse con la Copa Sudamericana este año.

A pesar de iniciar perdiendo, los cardenales se repusieron y gracias a los penales consiguieron la histórica clasificación que hoy los tienen en los cuartos de final del certamen del cual ya fueron campeones en 2015.

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Tras el 1-1 en los 90 minutos, el choque se definió desde los once pasos donde el dramatismo se apoderó de ambos elencos pero que al final, el león salió victorioso.

Así se vivió la clasificación de Santa Fe desde la tribuna del Monumental

Luego de haberse ejecutado todos los cobros, la responsabilidad recayó en los dos porteros de los equipos. El primero fue Santiago Beltrán, arquero de River que falló de manera estrepitosa su cobro. Luego de esto, el boleto quedó en los pies de Weimar Asprilla, quien sacó un certero remate que se metió por el centro del arco, dándole la clasificación a los suyos.

Los cientos de hinchas de Santa Fe que fueron al Monumental grabaron el histórico momento que se volvió viral en redes sociales, tanto en Colombia, como en Argentina.

En las imágenes se observó la locura de los fanáticos cardenales mientras el estadio quedó en un silencio monumental.

¿Qué viene ahora para Santa Fe en Sudamericana?

Tras su clasificación, Santa Fe ahora deberá medirse con Vasco Da Gama de Brasil. Los cardenales iniciarán nuevamente la serie en su casa y cerrarán en Río de Janeiro.

Vale la pena recordar que este equipo viene de eliminar también a un histórico del continente como lo es Olimpia de Paraguay.

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