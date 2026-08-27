Tragedia: hincha murió en el Más Monumental tras el partido entre River e Independiente Santa Fe

En la noche del miércoles 26 de agosto, en el estadio Más Monumental, River Plate e Independiente Santa Fe jugaron el partido de vuelta correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Al minuto 52, Sebastián Driussi abrió el marcador a favor de los 'millonarios', pero Franco Fagúndez, tras un penal sancionado, decretó la igualdad al minuto 81.

Fue así como la clasificación tuvo que definirse por penales y, finalmente, después de una serie que se extendió hasta que tuvieran que cobrar los arqueros, Independiente Santa Fe eliminó a River Plate en su mítico escenario deportivo.

Con el partido finalizado, los hinchas comenzaron a abandonar las tribunas, pero, desafortunadamente, uno de los simpatizantes de River Plate tuvo una descompensación y falleció dentro del estadio Más Monumental.

¿Qué se sabe de la muerte del hincha de River Plate en el estadio Más Monumental?

De acuerdo con lo informado por Olé, el reconocido medio de Argentina, el hincha de River Plate falleció en el balcón de la tribuna San Martín.

Todo parece indicar que el hombre, del que aún no se conoce su identidad, tuvo un paro cardíaco y no pudo volver en sí tras las reanimaciones de los funcionarios de primeros auxilios.

Por lo tanto, las autoridades argentinas realizarán una investigación para determinar las causas exactas de este deceso.

Santa Fe ya tiene rival para los cuartos de final de la Copa Sudamericana: ¿quién es?

Luego de la hazaña vs. River Plate, uno de los equipos más importantes del continente, Independiente Santa Fe tendrá que medirse vs. Vasco da Gama.

El partido de ida se jugará en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en la semana del 9 de septiembre de 2026.

Mientras tanto, la vuelta se jugará en Río de Janeiro, en la semana del 16 de septiembre.