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Director de la Policía anuncia cambios al interior de la institución para fortalecer la lucha contra estructuras criminales

Entre los anuncios realizados, están los nombres de los directores de carabineros, antinarcóticos, DIJÍN y la Metropolitana de Bogotá.

Foto: emisión de Noticias RCN
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Mañana Express

agosto 27 de 2026
08:55 a. m.
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Para fortalecer la lucha contra organizaciones y bandas criminales, el nuevo director de la Policía, el mayor general Jesús Alejandro Barrera, anunció cambios al interior de la institución.

El general Oscar Mauricio Rico fue designado en la Dirección de Carabineros; el general William Castaño, en la Dirección de Antinarcóticos, y el coronel Elver Alfonso Sanabria, en la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (Dijín). Además, Barrera anunció:

“Ratificamos al señor comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, está en el cargo el señor general Giovanni Cristancho. Entre los retos principales, como lo dijo él, están la lucha contra el terrorismo, luchar de manera conjunta con nuestras fuerzas militares, con toda la capacidad del Estado, y trabajar de la mano con instituciones importantísimas, como la Fiscalía General de la Nación, y también con la comunidad internacional”.

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Otros cambios de la Policía durante el nuevo Gobierno:

Días antes a su posesión, el presidente Abelardo de la Espriella reveló que el exdirector de carabineros, mayor general Jesús Alejandro Barrera, sería reintegrado para asumir la dirección general de la Policía y la subdirección quedaría en manos del general Norberto Mujica.

En su Gobierno, “la subdirección general de la Policía tendrá sede permanente en Barranquilla”. De la Espriella indicó, entonces, que no solo tenía pensado descentralizar el poder con sedes alternas de la Presidencia en la capital del Atlántico, Cali y Medellín, “también” trabajaría en “descentralizar el manejo de la seguridad”.

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¿Qué hay de la cúpula militar?

Precisamente en su primera alocución desde la nueva sede de la Presidencia en Barranquilla, el presidente De la Espriella dio a conocer el jueves 20 de agosto los nombres de la nueva cúpula militar.

El general Erick Rodríguez Aparicio fue reintegrado para asumir el cargo de comandante general de las Fuerzas Militares. Como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares fue nombrado el general Carlos Carrasquilla; como comandante del Ejército Nacional, el general José Bertulfo Soto, y como segundo comandante del Ejército, el brigadier general Rodolfo Morales.

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