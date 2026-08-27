Cogieron en Santander a uno de los depredadores sexuales más buscados: había abusado hasta de sus propias hijas

Después de aproximadamente dos años de búsqueda, las autoridades lograron ubicar y capturar en Santander a un hombre conocido con el alias de Camilo, señalado de cometer graves delitos sexuales contra cuatro menores de edad.

De acuerdo con la investigación, entre las víctimas estarían sus propias hijas y otras niñas, algunas de ellas con discapacidad. Por estos hechos, el hombre había sido incluido en el cartel de los más buscados por delitos sexuales y permanecía prófugo de la justicia.

¿Cómo era el lugar donde se escondía alias Camilo?

El sitio llamó la atención de los investigadores por las condiciones en las que había sido acondicionado. Según la Policía, el predio contaba con garitas de vigilancia, túneles, pasadizos y accesos hacia zonas de difícil ingreso, características que le habrían permitido mantenerse oculto durante el tiempo que estuvo huyendo.

Las autoridades describieron el lugar como una especie de fortaleza, diseñada para advertir la presencia de personas que se acercaran y facilitar la huida en caso de un operativo.

El hombre, además, habría tenido conocimientos relacionados con las estructuras armadas ilegales. La Policía señaló que anteriormente habría pertenecido a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

En el momento de la captura tenía a una mujer cautiva

Para ejecutar la captura fue necesario realizar un procedimiento conjunto entre la Policía y el Ejército, que permitió rodear el área y cerrar las posibles rutas de escape.

Durante la intervención, los uniformados encontraron las estructuras utilizadas para vigilar los alrededores y movilizarse por el terreno sin ser detectado con facilidad.

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Las autoridades también indicaron que, al parecer, en el lugar se practicaban rituales asociados con la santería. Sin embargo, estos elementos no impidieron que los investigadores lograran ingresar al sitio y concretar la captura.

Aquí, uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue la presencia de una joven con discapacidad en el lugar al momento del procedimiento.

Según la información entregada por las autoridades, la mujer habría sido llevada hasta allí por la fuerza cuando todavía era menor de edad.

¿De qué delitos es señalado alias Camilo?

La investigación señala al hombre como presunto responsable de abusos sexuales contra cuatro menores de edad. Entre las víctimas estarían sus propias hijas y niñas en condición de discapacidad.

La Policía calificó el caso como especialmente grave debido a la relación que el señalado agresor habría tenido con algunas de las víctimas y a las condiciones en las que presuntamente ocurrieron los hechos.

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Tras permanecer cerca de dos años evadiendo a las autoridades, alias Camilo quedó finalmente a disposición de la justicia, que deberá determinar su responsabilidad por los hechos que se le atribuyen.