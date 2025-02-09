Colombia será sede de la XV Cumbre Mundial sobre Migración y Desarrollo

Bajo el lema “Migración regular, movilidad laboral y derechos humanos: pilares del desarrollo y el bienestar de las sociedades”, el evento busca consolidar alianzas y soluciones innovadoras frente a los retos actuales de la migración global.

¿Qué es la Cumbre del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo?

El Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD) es una plataforma intergubernamental voluntaria que facilita el diálogo entre Estados, organizaciones internacionales, empresarios y sociedad civil. Su objetivo principal es reconocer la migración como motor de desarrollo sostenible y generar políticas públicas más humanas, eficaces y coherentes tanto en países de origen como de destino.

Colombia, anfitrión y líder en migración segura

Desde abril de 2024, Colombia asumió la Presidencia del FMMD, reafirmando su compromiso con una migración ordenada, segura y regular. La visión del país está centrada en la responsabilidad compartida, la promoción de la migración laboral como mecanismo legítimo de desarrollo y el reconocimiento de los migrantes como sujetos plenos de derechos. Con este enfoque, se busca reducir las desigualdades y cerrar brechas entre regiones.

Temas centrales de la XV Cumbre del FMMD

La agenda de la XV edición aborda problemáticas y oportunidades comunes en África, América, Asia y Europa. Entre las prioridades temáticas destacan:

El impacto de las mujeres en la migración y el desarrollo.

Niños y jóvenes como innovadores del mañana.

El papel de los medios y la cultura en la construcción de narrativas migratorias.

Migración y cambio climático: rutas laborales seguras hacia la prosperidad.

Integración regional para promover movilidad regular y segura.

Tecnologías y digitalización para mejorar la gestión migratoria.

CONTENIDO PATROCINADO