Colombia será sede de la XV Cumbre Mundial sobre Migración y Desarrollo
Colombia acoge la XV Cumbre del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD), un encuentro internacional que reúne a gobiernos, sociedad civil, sector privado y expertos para debatir sobre movilidad humana y su impacto en el desarrollo sostenible.
Noticias RCN
10:47 a. m.
Bajo el lema “Migración regular, movilidad laboral y derechos humanos: pilares del desarrollo y el bienestar de las sociedades”, el evento busca consolidar alianzas y soluciones innovadoras frente a los retos actuales de la migración global.
¿Qué es la Cumbre del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo?
El Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD) es una plataforma intergubernamental voluntaria que facilita el diálogo entre Estados, organizaciones internacionales, empresarios y sociedad civil. Su objetivo principal es reconocer la migración como motor de desarrollo sostenible y generar políticas públicas más humanas, eficaces y coherentes tanto en países de origen como de destino.
Colombia, anfitrión y líder en migración segura
Desde abril de 2024, Colombia asumió la Presidencia del FMMD, reafirmando su compromiso con una migración ordenada, segura y regular. La visión del país está centrada en la responsabilidad compartida, la promoción de la migración laboral como mecanismo legítimo de desarrollo y el reconocimiento de los migrantes como sujetos plenos de derechos. Con este enfoque, se busca reducir las desigualdades y cerrar brechas entre regiones.
Temas centrales de la XV Cumbre del FMMD
La agenda de la XV edición aborda problemáticas y oportunidades comunes en África, América, Asia y Europa. Entre las prioridades temáticas destacan:
- El impacto de las mujeres en la migración y el desarrollo.
- Niños y jóvenes como innovadores del mañana.
- El papel de los medios y la cultura en la construcción de narrativas migratorias.
- Migración y cambio climático: rutas laborales seguras hacia la prosperidad.
- Integración regional para promover movilidad regular y segura.
Tecnologías y digitalización para mejorar la gestión migratoria.
