Marcela Reyes se enteró de la muerte de Yeison Jiménez: así reaccionó en La Casa de los Famosos

Marcela Reyes vivió uno de los momentos picantes difíciles desde su ingreso a La Casa de los Famosos Colombia.

La DJ y empresaria fue la última en entrar al reality, haciéndolo en vivo y en directo como la participante número 24 de la temporada, en una llegada que ya venía cargada de polémica y tensiones con algunos compañeros.

Su ingreso no pasó desapercibido. Desde el primer momento tuvo cruces con Valentino Lázaro y fue blanco de comentarios y chistes pesados por parte de Nicolás Arrieta.

Sin embargo, nada se comparó con lo que ocurriría horas después, cuando recibió una noticia que la dejó completamente en shock.

Así se enteró Marcela Reyes de la muerte de Yeison Jiménez

Durante la noche, cuando los participantes se preparaban para dormir, Manuela Gómez sostuvo una conversación privada con Marcela Reyes en la habitación tormenta.

En medio del diálogo, la antioqueña le reveló la muerte de Yeison Jiménez, ocurrida el sábado anterior en un trágico accidente aéreo.

La noticia tomó por sorpresa a la DJ, pues los habitantes de La Casa de los Famosos permanecían desde ese sábado 10 de enero completamente aislados, sin acceso a celulares, televisión o redes sociales. Por esa razón, la mayoría no sabía lo ocurrido.

"Yo pensé que ya sabías, estoy segura que mucha gente aquí ni siquiera sabe, pero yo no voy a decir nada, pa' qué, yo pensé que todos sabían", expresó Manuela Gómez antes de que ambas se dispusieran a dormir.

La reacción de Marcela Reyes dentro del reality

Las palabras de Manuela impactaron profundamente a la llamada Reina del beat en Colombia. Marcela Reyes quedó visiblemente afectada y permaneció casi inmóvil, tratando de asimilar la noticia.

"Ay no sabía lo de Yeison, estaba sin teléfono, sin televisión, sin nada... 16 años de amistad", comentó la DJ, dejando en evidencia el fuerte lazo que la unía al cantante de música popular.