Yeison Jiménez, uno de los artistas más cotizados de Colombia: ¿Cuánto cobraba por concierto?

La partida de Yeison Jiménez sigue causando una profunda tristeza en Colombia. Han pasado dos días desde el accidente aéreo ocurrido en Paipa y el dolor sigue intacto entre sus seguidores, colegas y la industria musical.

No es para menos, pues el cantante de música popular se convirtió en un símbolo de perseverancia, de alguien que empezó desde abajo y logró cumplir un sueño que parecía imposible, llenar un estadio y vivir de la música.

Su historia conectó con millones de personas. Yeison no solo conquistó al público por sus letras, sino por su relato de vida. Ese mismo camino de esfuerzo lo llevó a convertirse en uno de los artistas más cotizados del país, no solo dentro del género popular, sino en la escena musical colombiana en general.

Yeison Jiménez: De tocar casi gratis a cobrar cifras históricas

El propio Yeison Jiménez fue quien contó cómo fue ese ascenso económico, siempre de forma transparente. En una entrevista con Los40 en 2024 recordó sus inicios con crudeza y honestidad.

“Los primeros shows los vendía a $80.000 y $150.000. Después de un tiempo subí como a $20.000.000, que fue cuando ya se me pegaron como tres cancioncitas”, relató el artista.

Ese crecimiento no fue inmediato. Fueron años de carretera, de escenarios pequeños y de construir un nombre sólido. Con el tiempo, y tras consolidar una discografía llena de éxitos, su valor en el mercado musical se disparó.

¿Cuánto cobraba Yeison Jiménez por concierto?

Con siete años de carrera y más de 20 canciones posicionadas, Yeison alcanzó una cifra inédita para la música popular en Colombia.

“Yo llegué a $100.000.000 cuando tenía siete años de carrera y más de 20 éxitos”, afirmó en esa misma entrevista, dejando claro que su proceso no fue sencillo.

Según versiones del sector y sus propias declaraciones, sus tarifas por show llegaron a oscilar entre $180.000.000 y $200.000.000, dependiendo de la fecha, el tipo de evento, los traslados y la logística.

Como cifra más reciente, Yeison Jiménez llegó a cobrar alrededor de $150 millones de pesos por concierto en sus mejores años como artista consagrado.

Descansa en paz, Yeison Jiménez, y sus compañeros de trabajo que lo acompañaban.