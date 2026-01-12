CANAL RCN
Tendencias

Yeison Jiménez, uno de los artistas más cotizados de Colombia: ¿Cuánto cobraba por concierto?

Yeison Jiménez fue uno de los artistas más cotizados de Colombia. Conozca cuánto llegó a cobrar por concierto y cómo construyó su éxito desde cero.

Yeison Jiménez, uno de los artistas más cotizados de Colombia: ¿Cuánto cobraba por concierto?
Yeison Jiménez cuenta que ahorraba mil pesos diarios | Foto: Instagram (@yeison_jimenez)

Noticias RCN

enero 12 de 2026
04:21 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La partida de Yeison Jiménez sigue causando una profunda tristeza en Colombia. Han pasado dos días desde el accidente aéreo ocurrido en Paipa y el dolor sigue intacto entre sus seguidores, colegas y la industria musical.

Yeison Jiménez, el cantante que revolucionó la música ranchera en Colombia
RELACIONADO

Yeison Jiménez, el cantante que revolucionó la música ranchera en Colombia

No es para menos, pues el cantante de música popular se convirtió en un símbolo de perseverancia, de alguien que empezó desde abajo y logró cumplir un sueño que parecía imposible, llenar un estadio y vivir de la música.

Su historia conectó con millones de personas. Yeison no solo conquistó al público por sus letras, sino por su relato de vida. Ese mismo camino de esfuerzo lo llevó a convertirse en uno de los artistas más cotizados del país, no solo dentro del género popular, sino en la escena musical colombiana en general.

Yeison Jiménez: De tocar casi gratis a cobrar cifras históricas

El propio Yeison Jiménez fue quien contó cómo fue ese ascenso económico, siempre de forma transparente. En una entrevista con Los40 en 2024 recordó sus inicios con crudeza y honestidad.

Yeison Jiménez vivió una pesadilla de fin de año en Cartagena: lanzó fuerte mensaje en redes
RELACIONADO

Yeison Jiménez vivió una pesadilla de fin de año en Cartagena: lanzó fuerte mensaje en redes

“Los primeros shows los vendía a $80.000 y $150.000. Después de un tiempo subí como a $20.000.000, que fue cuando ya se me pegaron como tres cancioncitas”, relató el artista.

Ese crecimiento no fue inmediato. Fueron años de carretera, de escenarios pequeños y de construir un nombre sólido. Con el tiempo, y tras consolidar una discografía llena de éxitos, su valor en el mercado musical se disparó.

¿Cuánto cobraba Yeison Jiménez por concierto?

Con siete años de carrera y más de 20 canciones posicionadas, Yeison alcanzó una cifra inédita para la música popular en Colombia.

Yeison Jiménez le hizo pasar susto a sus seguidores: terminó en ambulancia tras presentación en Bogotá
RELACIONADO

Yeison Jiménez le hizo pasar susto a sus seguidores: terminó en ambulancia tras presentación en Bogotá

“Yo llegué a $100.000.000 cuando tenía siete años de carrera y más de 20 éxitos”, afirmó en esa misma entrevista, dejando claro que su proceso no fue sencillo.

Según versiones del sector y sus propias declaraciones, sus tarifas por show llegaron a oscilar entre $180.000.000 y $200.000.000, dependiendo de la fecha, el tipo de evento, los traslados y la logística.

Como cifra más reciente, Yeison Jiménez llegó a cobrar alrededor de $150 millones de pesos por concierto en sus mejores años como artista consagrado.

Descansa en paz, Yeison Jiménez, y sus compañeros de trabajo que lo acompañaban.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

¿Qué hay pa’ dañar en La Casa de los Famosos? reunirá dos invitadas de lujo: ¿de quiénes se trata?

La casa de los famosos

¡Se estrena La Casa de los Famosos Colombia 2026! Hora, fecha y LINK OFICIAL para ver en vivo las 24 horas

Yeison Jiménez

Amigo de Yeison Jiménez reveló conversación con el cantante horas antes al accidente: "la avioneta estaba fallando"

Otras Noticias

Catatumbo

Único médico en Filo Gringo abandonó el corregimiento tras los ataques entre grupos armados

José Ortiz Gómez trabajó diez meses en medio de enfrentamientos armados, ataques con drones y explosivos antes de evacuar.

Enfermedades

Hombres en Colombia tardan más de dos años en consultar por disfunción eréctil, revela estudio

Un estudio en Colombia reveló que los hombres tardan más de dos años en consultar por disfunción eréctil, retrasando diagnósticos de enfermedades como diabetes o hipertensión.

Estados Unidos

Trump recibirá a María Corina Machado tras nuevas excarcelaciones en Venezuela

Luis Díaz

VIDEO: estas fueron las dos asistencias mágicas que hizo Luis Díaz con Bayern Múnich y volvieron a impresionar a toda Alemania

Inflación

Así puede calcular lo que le subirán de arriendo en 2026 por el aumento del IPC