“Hablaba mucho de la muerte”: Jhonny Rivera hace contundente llamado al recordar a Yeison Jiménez

El cantante dio a conocer su opinión sobre las reiteradas entrevistas en las que su colega habló sobre la muerte.

Foto: IG @jhonnyrivera
Noticias RCN

enero 13 de 2026
06:07 p. m.
Colombia entera ha lamentado la muerte de Yeison Jiménez, quien perdió la vida el pasado sábado 10 de enero en un accidente aéreo en el sector comprendido entre Paipa y Duitama.

Las reacciones no se han hecho esperar ya que millones de internautas y un amplio número de artistas ya han rendido sentidos homenajes al cantante, quien estaba próximo a volver a realizar su monumental concierto en el estadio El Campín.

Jhonny Rivera es uno de los colegas que se pronunciaron y compartieron set de grabación con el artista, pues lograron realizar su colaboración ‘Siga bebiendo’, uno de los éxitos que catapultaron la carrera musical del caldense.

Jhonny Rivera sobre la muerte de Yeison Jiménez

El cantante ha manifestado su gran dolor ante la pérdida de su colega. Por esto, ha logrado compartir, por medio de sus redes sociales oficiales, algunos de los más memorables recuerdos en compañía de Jiménez.

Sin embargo, en las horas más recientes, decidió romper el silencio y sincerarse sobre las especulaciones, por parte de los fanáticos, sobre la presunta premonición que el cantante vio del accidente que le quitó la vida.

En primer lugar, Rivera confirmó que asistirá al homenaje que se llevará a cabo este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena. Así mismo, aclaró que no fue capaz de hablar el mismo día que su colega perdió la vida ya que su dolor no le permitió expresar sus sentimientos.

No obstante, el cantante también se refirió a las entrevistas de Yeison en las que el artista habla abiertamente sobre la muerte y los sueños que tuvo, en reiteradas ocasiones, en los que observó un accidente aéreo en el que perdía la vida.

Ante dicha polémica, Rivera manifestó que es importante omitir hablar de cosas negativas ya que dichos pensamientos podrían ser perjudiciales.

“Yo digo que uno puede atraer lo bueno y lo malo, entonces uno no puede hablar tanto sobre la muerte porque inconscientemente uno empieza a atraerlo. Yeison hablaba mucho de la muerte… no quiero decir que esa haya sido la causa, pero mi pensamiento es que uno en lo posible no debe hablar de las cosas negativas. La mente es capaz de cosas muy poderosas”, manifestó el artista.

Jhonny Rivera recuerda a Yeison Jiménez

Por otro lado, el cantante ha tenido la oportunidad de compartir algunos recuerdos junto a Yeison Jiménez, quien, en algunas ocasiones, dio a conocer que Rivera habría sido uno de sus mayores referentes dentro de la industria.

Dentro de dichos recuerdos se encuentra la grabación del video musical de su colaboración ‘Siga bebiendo’, en el año 2017, en el que ambos cantantes protagonizan la historia de dos vaqueros que se enfrentan en un bar.

